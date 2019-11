A ZOLLINO LE IMPERDIBILI FAGIOLIADI DI SLOW BEANS 30/11/2019 Domenica 1 dicembre a Zollino, in provincia di Lecce, si conclude la decima edizione di “Slow Beans”, mostra mercato nazionale dei legumi delle Comunità e dei Presidi Slow Food, organizzata da Slow Food Puglia grazie all’impegno delle condotte Slow Food Lecce, Neretum e Sud Salento e in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati. Dalle 9:30 alle 18 (ingresso libero) nel Laboratorio Urbano “To Kalò Fai” sarà aperto il mercatino che dalle 11:30 (ingresso libero) ospiterà le imperdibili “fagiolìadi”, sfida goliardica in cui ogni produttore presenta un piatto con il proprio legume e la “giuria popolare”, attraverso una scheda di degustazione, procede alla valutazione. In esposizione e in gara diciotto produttori che arrivano da Puglia, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Veneto, Umbria, Piemonte, Sicilia con fagioli, ceci, lenticchie, cicerchia, piselli e altri legumi. Dalle 11:30 (ingresso 25 euro), invece, a Palazzo Mandurino in Piazza San Pietro appuntamento con “Vini in Anfora e cibi in terracotta” con Fabio Giavedoni (curatore nazionale della Guida Slow Wine), Francesco Muci (curatore regionale della guida Slow Wine) e Rita Accogli (responsabile dell’Orto Botanico dell’Università del Salento). In abbinamento alla Zuppa Slow Beans Gravner Ribolla 2011, Foradori Fontanasanta Nosiola 2016 in formato Magnum, Francesco Cirelli Cerasuolo d’Abruzzo 2018, Tre Monti Romagna Albana Vitalba 2018, Vinicola Savese Primitivo Capasonato. Dalle 14:30 (ingresso 20 euro), sempre a Palazzo Mandurino, spazio a “Meat the Change”. Gli attuali consumi di carne in Occidente sono insostenibili. Le conseguenze sono gravi per tutti: per la salute, per il clima e per il pianeta. Senza parlare delle condizioni di vita degli animali negli allevamenti industriali: vere e proprie fabbriche di carne dove non sono considerati i bisogni naturali degli animali. È necessaria un’inversione di rotta, dobbiamo cambiare i nostri stili di vita e dobbiamo farlo ora! con Arianna Muci (medico veterinario) e Marco Bagnolo (nutrizionista). In degustazione Zuppa Slow Beans, Sceblasti, Gallina con Giardiniera del Ristorante Lilith, Falafel con salsa tzatzicki. In abbinamento Garofalo Vigneti e cantine Bianca dei Censi 2018, Candido Salice Salentino La Carta Ris. 2016.



Zollino, città ospitante di questa decima edizione, oltre a possedere una lunga tradizione nella produzione di legumi è anche sede della Comunità Slow Food dei produttori di legumi. L’ospitalità dei produttori è garantita dall’Azienda Agricola Samadhi, agriturismo a conduzione biologica. Il mercatino dei produttori è allestito all’interno del Laboratorio Urbano “To Kalò Fai”, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Zollino, mentre i laboratori e le attività didattiche saranno ospitate dalle sale di Palazzo Mandurino. I partner istituzionali sono il Comune di Zollino e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. Hanno contribuito all’organizzazione dell’evento “Colì Maioliche e Terracotta”, “Assaggi a Sud Est”, “Saco Design” e “Castro Wine Fest”. Per tutto il corso dell’evento ci sarà l’opportunità di bere “Acqua Orsini” e degustare la Sceblasti del Bar Pasticceria Top Orange e i vini delle aziende Candido, Severino Garofano Vigneti e Cantine, Duca Carlo Guarini, Cupertinum, Giovanni Petrelli, Torre Ospina, Tenuta Corallo Winery, Castel di Salve e Castello Monaci. Si ringraziano, inoltre, per la proficua collaborazione: Lilith Ristorante – Laboratorio in Masseria, La Piazza e Le Macàre. Slow Beans sarà anche ecofriendly grazie alla collaborazione di Ecofesta Puglia.