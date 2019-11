Nella Biblioteca comunale di Polignano Il Libro Possibile consegna i libri dell’edizione 2019 del Festival 30/11/2019 Il festival letterario Il Libro Possibile dona libri a Polignano a Mare. Una tradizione che si rinnova nella suggestiva città pugliese che da diciotto anni ospita la celebre kermesse culturale.

Lunedì 2 dicembre, alle ore 12, lo staff del Festival consegnerà alla Biblioteca comunale ‘Raffaele Chiantera’ una copia di tutte le opere presentate durante l’edizione 2019, tenutasi dal 3 al 6 luglio. Sarà presente il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto.

“La consegna dei libri da parte degli organizzatori del festival – ricorda il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto - rappresenta un risultato concreto per la comunità rispetto a un evento che contribuisce in modo significativo allo sviluppo turistico - culturale della città. Dall'anno prossimo ci auguriamo che la consegna si svolga nella nuova sede, la Biblioteca di comunità finanziata dalla Regione Puglia all'interno della quale i libri donati negli anni in occasione del Libro Possibile e più in generale il nostro patrimonio archivistico e bibliotecario troveranno una migliore collocazione in una struttura ampia, moderna e più fruibile”.

“Il nostro obiettivo - spiega la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro - è lasciare alla comunità, attraverso la consegna dei libri, un segno tangibile della nostra attività. In tal modo, offriamo la possibilità di dare continuità e concretezza agli spunti di riflessione offerti dal dibattito e dalle conversazioni in piazza e ci auguriamo di stimolare la lettura come momento di crescita individuale e rielaborazione delle idee. Noi siamo da sempre convinti che l’indice di lettura, come dimostrano le statistiche, è direttamente proporzionale al progresso, non solo culturale, di una regione”.