A Bitonto preparativi verso la Cicloturistica in mtb di Lama Balice dell’8 dicembre 30/11/2019 È ormai conto alla rovescia per la cicloturistica Alla Scoperta di Lama Balice, in programma domenica 8 dicembre sui magnifici sterrati intorno all’agro murgiano di Bitonto per la regia di Dynamik Bike.

Un evento che nasce dal desiderio degli organizzatori capitanati da Nino Ventafridda di far conoscere il patrimonio storico e naturalistico della regione pugliese, in particolare di Lama Balice, agli amanti delle due ruote che potranno ammirare il giorno della cicloturistica una delle più lunghe lame presenti nella città metropolitana di Bari che si origina tra Ruvo di Puglia e Corato dopo aver attraversato il territorio del comune di Bitonto termina a nord della città di Bari, presso il quartiere Fesca.

Per la cicloturistica è stato appositamente preparato un percorso di 20 chilometri senza l’assillo del tempo massimo ma con una quota di iscrizione è pari a 5 euro ed è possibile iscriversi attraverso l'apposito form a questo indirizzo https://forms.gle/K1cgSZ3heaVqLNrn7

Con il patrocinio del comune di Bitonto e il supporto degli sponsor Therapia, Bar Ignomeriello, Farmacia Manfreda, Japan Autoricambi, Carauto Autosalone, Ellegidue, Expert Bitonto, Edil Tarantino, Dolce Arte, Smic Caffe', Ines Confezioni, le premesse sono eccellenti per far vivere una giornata da veri amanti della mountain bike come quella che da sempre la cicloturistica è in grado di offrire da quattro edizioni a questa parte.



Comunicato Stampa Dynamik Bike