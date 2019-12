17 dicembre - Gala X Premio Internazionale di Danza San Nicola - Bari 17/12/2019 Prevendita da martedì prossimo, 3 dicembre



BARI - Tutto pronto per il Gala “X Premio internazionale di danza San Nicola”, in apertura e in fuori abbonamento il 17 dicembre alle 21.00 al Teatro Showville della quattordicesima edizione di DAB_20, rassegna di danza contemporanea di Comune di Bari e Teatro Pubblico Pugliese . Il gala, ideato in occasione del decimo anno del Premio Internazionale di Danza San Nicola diretto da Simona De Tullio, vedrà in scena produzioni internazionali, dall’Island Moving Company-Usa, alla Tanzcompagnie Giessen- Germany, fino alla Staycee Pearl Dance project-Usa, oltre che alla Breathing Art Company-Italy di Simona De Tullio, e proporrà la partecipazione di Miki Ohlsen (Usa), Anthony Taylor (Regno Unito), Maurice Causey (Paesi Bassi).

In occasione della serata verrà svelato a quale giovane promessa della danza sarà assegnata la borsa di studio per il Summer Program dell’ALONZO KING Lines Ballet 2020 a San Francisco del valore di 3000 dollari. L’assegnatario di questa importante opportunità sarà individuato da una prestigiosa giuria internazionale durante il Premio San Nicola che si svolgerà nei giorni precedenti (14-15 e 16 dicembre sempre allo Showville).

Il Premio Internazionale di Danza San Nicola, della Breathing Art Company diretto da Simona De Tullio, festeggia dunque quest’anno i suoi primi dieci anni. Un decennio che ha visto arrivare a Bari molti esponenti del mondo della danza internazionale. Non solo un premio rivolto ai centri di formazione coreutica, ma un momento di incontro e confronto sul mondo della danza ogni anno arricchito da laboratori, showcase, mostre fotografiche, flashmob e incontri negli istituti scolastici. A Bari nei prossimi 14-15-16 dicembre al Teatro Showville, è suddiviso per stili ed età e prevede prestigiosi premi in Italia e all'Estero, tirocini in compagnie e partecipazione a summer courses in Usa, Paesi Bassi, Germania, Ungheria, Spagna e altri Paesi. In giuria quest’anno: Miki Ohlsen per l’Island Moving Company di Newport, Maurice Causey per la Henny Jurriens Foundation di Amsterdam, Anthony Taylor per le borse di studio di danza classica, Giada Matteini Ferrone per la Nyc Tisch, Maria del Carmen Corella e Dayron Vera, della Corella Academy di Barcellona, Tarek Assam della Tanzcompagnie di Giessen, Staycee Pearl della Staycee Pearl Dance Project, novità del premio 2019. In programma nel premio il 13 dicembre all'Auditorium Vallisa di Bari la sezione DAI, Dance Art Incubator, sezione dedicata alle residenze coreografiche che vedrà in scena giovani autori.

Le coreografie in programma il 17 dicembre per il gala: con la Breathing Art Company (ITA) “Tutte le donne di William”, “Studio su Carmen” e “Sud” ; con Island Moving Company Newport (USA) “Kindred / twohearts 1952-1985” e “Leave It”; la Staycee Pearl Dance Project (USA) con “Circles” e “Sol”; per Tanzcompagnie (GERMANIA) con “Peraphs” ; la Toscana Danche Hub- Jenniferchindance(USA) con “Aftermath”; la Ens Company (PAESI BASSI) con “Dmr”.



Prevendita da martedì 3 dicembre.

Prezzi biglietti Gala da 15 a 8 euro.



