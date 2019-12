8 dicembre - Simona Molinari in concerto con la Jazz Studio Orchestra al Nicolaus Hotel – Bari 08/12/2019 Si terrà domenica 8 dicembre, alle ore 19.30, presso il Nicolaus Hotel di Bari, il concerto di Simona Molinari & Jazz Studio Orchestra, diretta dal M° Paolo Lepore



L’artista sarà ospite della rassegna musicale della Jazz Studio Orchestra, giunta alla sua 43ma edizione e diretta dal Maestro Paolo Lepore. Uno degli appuntamenti più seguiti tra quelli pugliesi che continua la sua stagione con l’esibizione di una delle artiste italiane più apprezzate nel suo genere, soprattutto all’estero.



L’evento è organizzato dalla Chorus Jazz Studio Orchestra di Bari, di cui è presidente e direttore artistico, lo stesso Paolo Lepore e vanta, tra i patrocini, quello dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.

Per l’occasione, Simona Molinari sarà accompagnata dalla formazione musicale barese Jazz Studio Orchestra, specializzata in musica jazz, eseguendo i brani del suo repertorio più famosi e apprezzati dal suo pubblico. La cantautrice napoletana, da sempre dedita al jazz e allo swing, reinterpreterà i suoi maggiori successi in chiave inedita, fondendo il suo stile con quello della Jazz Studio Orchestra, con un risultato davvero accattivante.



Simona Molinari, nella sua carriera, ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra cui Al Jarreau, Gilberto Gil e Andrea Bocelli. In Italia è conosciuta soprattutto per la hit radiofonica In cerca di te e per le due partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cianciotti con il brano La Felicità che ha vinto il Disco d’Oro. L’artista ha all’attivo una lunga tournée che ha superato 100 concerti in Italia e nel mondo.



Per info e prevendita:

Box Office Feltrinelli – Bari – tel. 0805240464

Infotel – Nicolaus Hotel Bari – tel. 0805682111 mail. info@nicolaushotel.com

Mail – baricentromusica@gmail.com – tel. 0802460493