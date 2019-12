[PHOTOGALLERY] Castellana - Grande successo per il concerto di Cristina D’Avena, prende il via il Natale nella città delle Grotte. 02/12/2019 Un albero di Natale luccicante di dieci metri e l’inconfondibile voce di Cristina D’Avena inaugurano il ricco cartellone di eventi “Natale nella Città delle Grotte” che dall’1 dicembre al 12 gennaio scalderanno le serate di Castellana Grotte. Location del concerto inaugurale la centralissima Piazza Garibaldi stracolma di gente. La cornice perfetta è stato Il Villaggio di Natale e della Befana che sarà ancora protagonista fino al 6 gennaio. Quest’anno il villaggio, giunto alla sua terza edizione, sarà in una veste completamente rinnovata e con una grande sorpresa per i più giovani. Nel 2019, infatti, ad accogliere famiglie e visitatori non ci sarà solo Babbo Natale, pronto a ricevere le lettere con le richieste dei più piccoli, ma anche la Befana che distribuirà calze e caramelle a tutti i bambini che andranno a trovarla nel suo grande chalet bianco. Il cartellone di eventi natalizi riprenderà le sue attività di intrattenimento sabato 7 dicembre. Alle 10.00 del mattino verrà inaugurata la Mostra di Presepi artigianali e la collettiva di arte religiosa in ricordo di Stefano Calcagnini presso la Chiesa Martiri del Suffragio (Purgatorio). La mostra sarà aperta nei weekend fino all’11 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00. Nel pomeriggio verranno avviati i tornei di calcio a cura dell’ATS “Il Calcio di Natale” alle 15.00 il primo torneo in Largo Portagrande ed alle 17.00 sarà acceso l’albero di natale sempre in Largo Portagrande. Alle 18.00 in Piazza Garibaldi sarà aperto il Villaggio di Natale e della Befana 2019 a cura dell’ATS Villaggio di Natale con l’arrivo degli artisti di strada della Compagnia dei Birbanti, alle 20.00 ci sarà lo spettacolo di danza di “Essenza Ballo e Fitness”.



L’8 dicembre la giornata sarà aperta dai tornei di calcio in Largo Portagrande dalle 9.30 mentre in serata alle 18.30 sarà Radio Puglia con Baby Dance Christmas ad allietare gli ospiti del Villaggio di Natale e della Befana in Piazza Garibaldi.



A chiudere la serata dell’8 dicembre ci sarà alle 20.30 in Piazza Garibaldi il concerto organizzato dall’Amministrazione Comunale degli Ipergalattici noti come cover band di tutto il mondo degli Anime ed in particolare per le sigle cult dei cartoni animati giapponesi degli anni ’70, ’80 ed anche anni ’90: Yattaman, Lupin III°, L’Uomo tigre, Dragon ball, Capitan Harlock, Ufo Robot, Goldrake, One Piece, Rossana, Devilman, Heidi, Lady Oscar, Mila e Shiro, Kiss me Licia e tante altre.



Infine, lunedì 9 dicembre inizierà il cammino di Gesù Bambino del Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte grazie all’iniziativa intitolata “Gesù Bambino in mezzo a noi”. Alle 17.00 del 9 dicembre l’appuntamento sarà all’ASP Don Giovanni Silvestri mentre l’11 dicembre alle 17.30 presso la Comunità Papa Giovanni XXIII in via Calcare dei Gatti.



Tutte le informazioni sul programma degli eventi sono pubblicate sulla pagina Facebook “Natale nella Città delle Grotte” e sul sito web www.natalenellacittadellegrotte.it, dove sono presenti tutte le informazioni su mostre, presepi e tutti gli eventi in programma nel centro storico e nelle altre aree dedicate alle iniziative natalizie di Castellana Grotte.