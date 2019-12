BOTTINO PIENO DEL CUS BARI CALCIO A 5 CONTRO LA VIGOR BARLETTA 02/12/2019 BOTTINO PIENO DEL CUS BARI CALCIO A 5

Nell’impegno casalingo contro la Vigor Barletta, risultato pieno con ben sette reti messe a segno



Bottino pieno del Calcio a 5 CUS Bari nell’impegno casalingo contro la Vigor Barletta. Sette le reti messe a segno per una goleada che vale tre punti nella 9^ giornata del girone A del campionato di Serie C2. Un risultato netto che rinsalda l’entusiasmo dopo il pareggio settimanale in Coppa Italia contro l’Atletico Noci.



Assente Colonna e non in piena forma Castro, Mister Colaianni si affida a: Frisone, Mercadante, Papa, Bardaro e Sardella. Primo tempo senza storia con i padroni di casa che dominano la gara. Ad aprire le danze delle reti è Mercadante al 7’: tocco di Sardella per lui che non sbaglia da solo davanti al portiere avversario.

È sempre Sardella che al 17’, dopo aver colpito due pali, sfrutta l’assist di Bardaro e raddoppia. Dopo sei minuti, arriva firmato da Sicilia, il 3-0 per la squadra di casa. Ma non finisce qui. A tre minuti dal termine del primo tempo, dopo un gran recupero di Gramegna, il suo assist per Mercadante gli regala la doppietta personale.

Più blanda la seconda frazione, con il CUS Bari bravo a gestire il vantaggio. Dopo solo cinque minuti, Papa approfitta di un errore difensivo ed insacca la sfera in rete. Sembra una gara che ha già dato tanto alla formazione di casa, ma la goleada continua con la doppietta consecutiva di Bardaro al 43’ ed al 45’. Per lui, prima un assist invitante di Palmisano per il 6-0, poi una discesa di Papa da sinistra con la chiusura vincente in rete. Sette a zero e niente più da chiedere alla formazione barese, con una sesta vittoria in casa che conferma il supporto positivo delle mura amiche e consente di confermare anche il primato in classifica.



Prossimi match impegnativi per i cussini, prima con la difficile trasferta contro i terzi dell’Emmebi Futsal Giovinazzo, poi con lo scontro al vertice della classifica nell’incontro casalingo contro l’Alta Futsal.