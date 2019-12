Molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro: seminario e tavola rotonda alla Città metropolitana di Bari 04/12/2019 Domani, 5 dicembre, dalle ore 9.30, nella sala consiliare della Città metropolitana di Bari, si terrà il seminario con tavola rotonda sul tema delle molestie e violenze di genere nei luoghi di lavoro, organizzato dalla First Cisl di Puglia con la Consigliera di Parità della Città metropolitana di Bari, Stella Sanseverino, la Consigliera di Parità della Regione Puglia e la Direzione Territoriale del Lavoro di Bari.



L’incontro fra organismi di parità è finalizzato ad un confronto e ad una riflessione sul tema partendo dalla recente Convenzione per combattere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, adottata il 21 Giugno 2019 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che entrerà in vigore dopo la ratifica di due Stati membri.



Inoltre, alla presenza dei rappresentanti aziendali di Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banca Popolare Pugliese si parlerà anche dell’accordo siglato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le organizzazioni sindacali a febbraio scorso proprio contro la violenza e le molestie di genere sui luoghi di lavoro al fine di diffondere anche fra altre realtà aziendali una cultura improntata al rispetto della piena dignità delle persone e alla prevenzione attraverso la definizione di efficaci modalità di emersione delle situazioni di disagio e l’attivazione di concrete forme di sostegno.



All’iniziativa parteciperà Riccardo Colombani, Segretario Generale First Cisl, Daniela Fumarola, Segretaria Generale Cisl di Puglia, Pasquale Berloco, Segretario generale Fist Cisl di Puglia, Stella Sanseverino, Consigliera di Parità Città metropolitana di Bari, Serenella Molendini, Vice Consigliera di Parità nazionale, Anna Grazia Maraschio, Consigliera di Parità della Regione Puglia, Maria Pia Vigilante, avvocata e Annamaria Frasca, funzionario della Direzione Territoriale del lavoro,

La tavola rotonda sarà moderata da Lorena Saracino, presidentessa CoReCom Puglia.