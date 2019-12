[PHOTOGALLERY] Bari - Inaugurata la nuova sede dell'istituto 'Maugeri' 05/12/2019 EMILIANO OGGI A INAUGURAZIONE CLINICA “MAUGERI” DI BARI



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questa mattina a Bari all’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto “Maugeri”.



“Rispetto al nostro Piano di riordino – ha detto Emiliano - l'apertura di questa struttura è estremamente importante perché si trova in un luogo logisticamente capace di servire la Puglia intera, vicino allo svincolo dell'autostrada, alle principali arterie, alla tangenziale, a diversi ospedali, l'Oncologico, il Policlinico di Bari e il Di Venere, il San Paolo.



Consentirà anche un buon collegamento con il Miulli e con le altre strutture che man mano stiamo aprendo, compreso il Centro Risvegli per chi esce o è in uno stato di coma.



Sono tutte questioni collegate al principio di dividere gli ospedali tra quelli per acuti e quelli legati alle malattie croniche e alla riabilitazione.

Questo è un istituto fondamentale per la riabilitazione: ci sono guarigioni veloci e più lente che hanno bisogno di molto lavoro. che alle volte é più importante dell'intervento chirurgico, più importante della cura della malattia in sé per sé, perché la cura alle volte è invalidante e crea problemi che devono essere risolti successivamente.



Avere una struttura del genere qui peraltro riduce la mobilità passiva.



Colgo l'occasione per ringraziare tutta la comunità di Cassano delle Murge che ha ospitato questa struttura per tanti anni e che ha consentito al Maugeri di crescere.



Abbiamo riutilizzato questa struttura che era abbandonata da tanti anni e che è una chicca importante in questo quartiere che è stato totalmente bonificato e rimesso a posto. Il nostro impegno è nel rimettere tutto in ordine: ogni volta che si muove sulla scacchiera una pedina bisogna poi considerare tutti gli effetti collaterali: questo è il nostro lavoro”.



link video Emiliano:

http://rpu.gl/lQyOP



-