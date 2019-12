[PHOTOGALLERY] Inaugurazione del Teatro Piccinni di Bari . Intervento del presidete della Regione Puglia, Michele Emiliano 06/12/2019 EMILIANO A INAUGURAZIONE TEATRO PICCINNI DI BARI





link video Emiliano:

http://rpu.gl/7dVgW



“Quando più di dieci anni fa questa opera di ricostruzione è incominciata, i problemi erano infiniti perché non c’erano abbastanza soldi e c’erano mille imprevisti sul cantiere, quindi fu molto l’importante l’aiuto che ricevemmo dal presidente della Regione Vendola.



Questa opera è stata molto più complessa e difficile della ricostruzione del Petruzzelli, che abbiamo ricostruito in poco più di un anno mentre qui ce sono voluti quasi dieci. È stata un’operazione molto complessa perché si è trattato di un restauro conservativo di un teatro bellissimo, non di una ricostruzione. Questo è un teatro autentico dell’800 e ce lo dobbiamo godere. I baresi adesso fanno a botte per entrare nei teatri, non per andare allo stadio”.



Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato all’inaugurazione del Teatro Piccinni di Bari, restituito alla città dopo un lungo restauro.