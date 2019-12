Apricena (Foggia) - OTTENUTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI 100.000 euro per strade rurali di campagna. 06/12/2019 UN PRIMO PASSO DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA.



APRICENA. - Il Comune di Apricena, qualche settimana fa ha partecipato ad un bando regionale di contributi per manutenzione delle strade rurali.

"Abbiamo ottenuto questo ennesimo contributo per la nostra Città" - dichiarano l'Assessore ai lavori Pubblici Paolo Dell'Erba e all'agricoltura Giuseppe Solimando - "100.000 euro che serviranno a rifare l'asfalto su una strada rurale a servizio di molte nostre aziende agricole, che da decenni chiedono manutenzioni sulle strade rurali. Apprezziamo lo sforzo della Regione Puglia per questi primi contributi ai comuni, anche se serve ben altro e molto di più, per mettere in sicurezza le nostre strade di campagna. Ricordiamo a chi lo avesse dimenticato, che già nel 2015 abbiamo candidato ad un altro bando della Regione Puglia 4 progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria di 60 km di strade rurali, per un importo di 2,5 milioni di euro. Inspiegabilmente la Regione Puglia ci ha estromesso da quel bando insieme ad altri 4 comuni della nostra provincia, per ragioni amministrative molto discutibili, ragion per cui siamo ricorsi al TAR PUGLIA ed attendiamo l'esito del tribunale amministrativo. L'agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale della nostra economia" - continuano ancora gli assessori - "ci aspettiamo molto di più dalla Regione, che si rilanci l'attività politico/istituzionale sull'intero settore, andando ben oltre quello che tristemente tutta la Puglia ha subito per le politiche sbagliate sul Psr. Continueremo ad essere vigili affinché tutte le nostre strade rurali siano rifatte il prima possibile" - concludono Solimando e Dell'Erba.