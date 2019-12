10 dicembre - Il Libro Possibile Winter approda a Mottola con Simone Perotti autore di Rapsodia Mediterranea 10/12/2019 Martedì 10 dicembre, con lo scrittore e velista Simone Perotti, si inaugura la collaborazione tra il Libro Possibile Winter e il Comune di Mottola (Ta). L’autore presenterà il suo ultimo libro “Rapsodia Mediterranea” (Mondadori), alle 18, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “A. Einstein”. Interverranno Crispino Lanza, assessore alla cultura del Comune di Mottola, Pietro Rotolo, dirigente scolastico I.I.S.S. “Lentini – Einstein” e Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile.



Laureato in lettere moderne, con bachelor in Comunicazione, Simone Perotti è stato per anni manager di aziende nazionali e multinazionali. Innamorato da sempre di scrittura e navigazione a vela, nel 2008 dà una svolta drastica alla sua esistenza: abbandona la carriera per dedicarsi alla sue due passioni. Nasce così, nel 2009, “Adesso basta – Lasciare il lavoro e cambiare vita” (Chiarelettere), un saggio autobiografico diventato presto caso editoriale, long seller ancora oggi in testa alle classifiche. Ma cosa è accaduto dopo?



A dieci anni dalla pubblicazione del testo-simbolo del “cambio vita”, esce nelle librerie “Rapsodia Mediterranea” (Mondadori). Un libro di formazione, tra romanzo d'avventura e cahier filosofico, in cui Perotti racconta il suo viaggio attraverso tutto il Mediterraneo. Dal 2013 al 2019, lo scrittore, insieme ad un gruppo di appassionati, ha navigato per quasi ventimila miglia, alla ricerca di culture, storie, economie differenti, valori che conducano all’individuazione di un modello di vita alternativo a quello capitalistico-consumistico: “un modello mediterraneo adatto a noi, resiliente, semplice, fatto di spazi emotivi, esistenziali, di relazione, e di rispetto per il mare”. Nelle pagine del libro di recente pubblicazione, dunque, “la storia di un progetto sociale di navigazione e aggregazione, e l'affresco del Mediterraneo oggi, com'è diventato, come potrebbe essere in futuro, tra Georgia caucasica e Portogallo, tra Libano e Balcani, dal Maghreb, all'Anatolia, all'Europa. Soprattutto, questo è un grande libro di mare, visto, navigato e vissuto da testimone, nel solco del Breviario di Matvejević”.



Di “Rapsodia Mediterranea” parlerà Simone Perotti, martedì 10 dicembre, alle 18, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Mottola, a inaugurazione della neonata collaborazione tra il Comune tarantino e il Libro Possibile Winter. Ingresso libero.



“Nutro da sempre grande stima per il Libro Possibile – dichiara l’assessore Lanza – una delle più prestigiose realtà culturali in Italia. Esprimo, pertanto, grande soddisfazione ed entusiasmo per questa nuova collaborazione che si pone l’obiettivo di fare sistema con le eccellenze del territorio, relazionarci con i paesi vicini e creare nuovi ponti per contribuire alla costruzione di una Mottola culturalmente attiva. Una collaborazione che, grazie alla volontà reciproca, intendiamo mettere in campo anche nei prossimi anni. Nel corso dell’edizione mottolese del “Winter” avremo il piacere di ospitare illustri autori, da dicembre fino ad aprile 2020”.



“Una nuova tappa si aggiunge all’itinerario del Libro Possibile Winter che coinvolge ormai numerosi Comuni di tutta la Puglia. – Dice Rosella Santoro, direttrice artistica della nota kermesse letteraria - Siamo felici che la nostra offerta culturale sia richiesta e accolta con slancio dall’Amministrazione di Mottola, come veicolo di crescita individuale e collettiva e di promozione del territorio. Sosteniamo da sempre l’importanza di fare rete e di collaborare tutti insieme per la valorizzazione della nostra Regione”.