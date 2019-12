Alla Fiera del Levante di Bari ritorna il Salone dello Studente Campus Orienta 06/12/2019 Dall’11 al 13 dicembre arriva a Bari

l'iniziativa per le scelte educative e professionali degli under 20







Attesi oltre 40.000 studenti all’edizione n° 25 del Salone dello Studente nel capoluogo pugliese,

Con 93 stand di università, accademie e istituti post-diploma e 37 tra incontri, seminari e workshop costituisce la più importante manifestazione di orientamento per i giovani vicini alla maturità



Quale percorso di studi intraprendere per formarsi una professionalità nella società del futuro? Come scegliere il corso di laurea più adatto alle proprie inclinazioni? Come entrare con successo nel mondo del lavoro?



Per rispondere a questo domande, da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre alla Fiera del Levante di Bari si svolge il 25° Salone dello Studente Campus Orienta: la più grande manifestazione (16 tappe l’anno in tutta Italia) rivolta agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole medie-superiori.



Nelle tre mattinate pugliesi si tengono 37 incontri di orientamento in una cornice di 7.000 metri quadrati con 93 stand di università, accademie e istituti superiori post-diploma, coi quali ragazze e ragazzi prossimi alle scelte post-diploma possono passare in rassegna le proposte formative di università regionali, nazionali e internazionali, tradizionali e telematiche, istituti e scuole di alta formazione, accademie e Istituti tecnici superiori.



Attivo anche uno Sportello Counseling permanente per incontri sia individuali sia di gruppo con gli psicologi dell’orientamento, e numerosi workshop per imparare a scrivere curricula efficaci e sostenere colloqui di lavoro brillanti, simulazioni di test d’accesso a corsi a numero chiuso e test di competenza linguistica. Il Teacher’s Corner ospita iniziative dedicate ai docenti.



L’iniziativa è riconosciuta come esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro prevista come obbligo per l’ammissione agli esami di maturità.



Tra le peculiarità del Salone di Bari 2019: una vasta area chiamata Studiare in Puglia, sulle più importanti proposte formative del territorio; una serie di workshop sulle chance of exchange, fra programmi di scambio europeo e test sulla conoscenza dell’inglese con Erasmus Student Network Bari, Wall Street English e Università Pegaso; gli incontri sulla web reputation dei giovani con Class Academy; le skills per trovare lavoro con Ordine Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, #Youthempowered Coca-Cola HBC Italia, Talents Venture e Banca Nazionale della Puglia e della Basilicata. Riprende il game sull’Educazione finanziaria #IoPensoPositivo - Educare alla Finanza, mentre l’indagine Teens’ Voice prosegue la sua inchiesta sui giovanissimi, fra valori, mentalità e aspettative della Generazione Z.



Il Salone dello Studente di Bari è un evento Campus Orienta, Class Editori che ha ottenuto il patrocinio di Commissione Europea, Comune di Bari, Città metropolitana di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia ed è organizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, con la partecipazione di Esn Italia Erasmus Student Network Bari, InTribe, Talents Venture, Aspic, Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

Tra i partner #IoPensoPositivo-Educare alla Finanza, Gambero Rosso e Telesia.

Sponsor, Coca-Cola HBC Italia, Università telematica Pegaso.



Come arrivare. Fiera del Levante, Lungomare Starita. Nuovo padiglione, ingresso da Cancello pedonale Edilizia, via Verdi, Bari.

Ingresso gratuito. Si consiglia l’iscrizione dal sito www.salonedellostudente.it/salone-di-bari-2019-2 per ricevere il programma completo e l’attestato di visita per le scolaresche.