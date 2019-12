Programma Alba dei Popoli 2019-2020 - Otranto (Lecce) 08/12/2019 Torna anche quest’anno l’Alba dei Popoli – Luce d’Oriente, rassegna organizzata dal Comune di Otranto, che pone l’accento su Otranto come luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia di culture, intreccio di etnie.

Una kermesse di arte, cultura, teatro, cinema, musica e spettacoli che prende spunto dalla forza simbolica esercitata dal primo sorriso del sole del nuovo anno all'Italia. La luce che giunge dall'Oriente illumina per prima proprio Otranto.



La manifestazione, sin dalla sua prima edizione nel 1999, ha visto la presenza di numerosi artisti di fama internazionale: Goran Bregovic, Franco Battiato, Eugenio ed Edoardo Bennato, Nicola Piovani, Lou Reed, Pino Daniele, Mario Biondi, Roy Paci, Avion Travel, Giuliano Palma, Nina Zilli, Stadio, Roberto Vecchioni, Max Gazzè, Alex Britti, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Vinicio Capossela, Antonello Venditti; registi tra cui Ferzan Ozpetek, Emir Kusturica, Manuel Pradal; oltre ad una lunga serie di rappresentanti istituzionali dei Paesi del Mediterraneo.

Ogni anno, la Città dei Martiri, nel periodo delle festività natalizie, programma un mese di eventi di vario genere, con la collaborazione delle Associazioni locali, rivolti a tutte le fasce d’età, dai più piccoli agli anziani.



Quest’anno saranno tre le serate clou, 29, 30 e 31 dicembre, con concerti in piazza a cura de La Ghironda che avranno un unico filo conduttore, il “made in Puglia”, considerata la provenienza dei tanti artisti che si avvicenderanno sul grande palco dell’Alba dei Popoli.













PROGRAMMA

8/12/2019

CONVERSANDO A COLAZIONE AL FARO DI PALASCIA

Una vista mozzafiato, un momento di approfondimento culturale con un buon caffè nel punto più ad est d’Italia. A seguire, la visita della lanterna.

A cura dell’Associazione Apulia Stories.

Faro di Palascia ore 9.00

ACCENDIAMO IL NATALE

La tanto attesa accensione dell’albero di Natale coinvolge ogni anno l’intera comunità otrantina. Sarà occasione per consegnare la letterina per Babbo Natale, il tutto in un’atmosfera festosa e natalizia con tante sorprese. Da Piazza Castello i bambini, dopo aver ricevuto il palloncino biodegradabile, in corteo, si recheranno a Porta Terra per l’accensione dell’albero e per far volare le loro letterine.

Castello Aragonese ore 15.30

12/12/2019

DIDONE ED ENEA E DINTORNI

Concerto lirico aspettando “Didone Ed Enea” con protagonisti il Maestro Enrico Tricarico al pianoforte e alla voce i cantanti che in “Dido And Aerneas” interpreteranno i ruoli.

Un viaggio sulle note dei grandi classici di Bach, Pergolesi, Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Scarlatti, Lully e Gluck per concludere con l’aria di Henry Purcell “Fear No Danger” tratta proprio dal “Dido And Aeneas”, eseguiti dai ragazzi dei Conservatori di Lecce e Taranto selezionati tramite audizioni per interpretare i personaggi secondari del “Dido And Aeneas”: i Soprani Ludovica Casilli, Chiara Centonze e Rita Renò, i Mezzosoprano Miriana Lacarbonara e Consuelo Federico Anela, il Baritono Liu Wejnun.

Durante la serata sarà presentato il lavoro della sezione Design del Tessuto dell’Istituto Giannelli di Parabita, che ha realizzato ex novo la stampa dell’abito di scena della protagonista, e quello degli studenti del Liceo Moscati di Grottaglie, che hanno curato le coreografie e la redazione dei sovratitoli del testo dell’opera, con traduzione dall’inglese antico all’italiano.

Castello Aragonese ore 19.30

Dal 14/12/2019 al 24/12/2019



L’ALBERO DEI BIMBI

Decora l’albero dei bimbi, iniziativa a cura delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Otranto.

Un maestoso albero di Natale nella corte del castello, restituisce l’atmosfera e il calore del Natale. Dal giorno 14 dicembre i bambini verranno invitati ad allestire l’albero con le proprie opere, create nelle ore di scuola durante il periodo pre-natalizio. Un albero tutto loro insomma, a cui affidare fantasie, sogni e desideri.

Castello Aragonese



Dal 14/12/2019 al 06/01/2020



L’ARTE DEL PRESEPE

Opere di carta pesta e legno di Rocco Zappatore nelle stanze superiori del Castello. Un susseguirsi di statue in cartapesta e legno che terminano con la natività. Un percorso di scoperta tra storia e modernità del presepe.

Castello Aragonese



NATALEinARTE

Esposizione di opere e oggetti d’arte a cura del Liceo Artistico "Nino Della Notte" di Poggiardo. Lavori di Design, tutti originali, realizzati dagli studenti.

La mostra si snoda in un percorso lungo il quale i visitatori potranno immergersi nell'arte intesa come ricerca del Bello e del Vero, in un continuo confronto con le umane passioni.

Castello Aragonese



ESCAPE ROOMS

Contrasta il Grinch, risolvi gli enigmi e libera Babbo Natale in soli 15 minuti. A cura di NoNAME Maglie.

Le stanze ideate per l’occasione sono disponibili su prenotazione o fino a esaurimento posti in loco. Il team può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone.

Castello Aragonese dalle ore 17.00



BOOKSOUNDGOOD

Liberi Suoni per libere letture a cura di Anima Mundi, Quiet Zone e Dj Buck. Pile di libri, un paio di cuffie e, perché no, una tisana calda.

Questo è BOOKSOUNDGOOD, uno spazio sospeso tra musica e letteratura, in cui potersi perdere per qualche ora.

Puoi prendere un libro, accomodarti su un comodo cuscino e ascoltare buona musica. Concedersi del tempo tutto per sé è il regalo migliore per questo Natale.

Castello Aragonese dalle ore 10.00

22, 26, 30 dicembre e 1, 5 gennaio: reading in diretta con lo staff di Anima Mundi

28 dicembre: reading-concerto con Giuseppe Semeraro (attore e poeta) e Leone Marco Bartolo (musicista), in occasione dell’uscita del libro “A cosa serve la poesia?”.

Castello Aragonese ore 18.00

14/12/2019

MERCATINO DI NATALE

Artisti e artigiani di Terra d’Otranto. Giochi, opere artigiane, leccornie faranno da completamento ad una cornice da fiaba.

Piazza Castello dalle ore 16.30

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA DELLA LUNA PIENA E NEBULOSA DI ORIONE

A cura di Apulia Stories.

Faro di Palascia ore 18.00

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30



15/12/2019

CONVERSANDO A COLAZIONE AL FARO DI PALASCIA

Una vista mozzafiato, un momento di approfondimento culturale con un buon caffè nel punto più ad est d’Italia. A seguire, la visita della lanterna.

A cura dell’Associazione Apulia Stories.

Faro di Palascia ore 9.00

MERCATINO DI NATALE

Artisti e artigiani della Terra d’Otranto. Giochi, opere artigiane, leccornie faranno da completamento ad una cornice da fiaba.

Piazza Castello dalle ore 16.30

CINEMA AL CASTELLO

Proiezione gratuita del film per bambini e ragazzi “Il Re Leone” (2019).

Castello Aragonese ore 16.30

“LA PITTULATA”

Degustazione delle tradizionali pittule salentine e altro. A cura delle Associazioni Carpe Diem e Pro loco Otranto.

Piazza De Donno ore 17.30

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30



CONCERTO CANTI E CUNTI DE NA FIATA

A cura di Dario Muci ed Enza Pagliara.

Piazza De Donno dalle ore 18.30



18/12/2019



RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30



19/12/2019

NATALE INSIEME

Serata dedicata agli ultrasettantenni di Otranto, organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Carpe Diem. Occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e di Buon Anno e per trascorrere insieme una serata in allegria.

Vittoria Resort ore 18.30

20/12/2019

MERCATINO DI NATALE

Artisti e artigiani della Terra d’Otranto. Giochi, opere artigiane, leccornie faranno da completamento ad una cornice da fiaba.

Piazza Castello dalle ore 16.30

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30



21/12/2019

MERCATINO DI NATALE

Artisti e artigiani della Terra d’Otranto. Giochi, opere artigiane, leccornie faranno da completamento ad una cornice da fiaba.

Piazza Castello dalle ore 16.30

22/12/2019

MERCATINO DI NATALE

Artisti e artigiani della Terra d’Otranto. Giochi, opere artigiane, leccornie faranno da completamento ad una cornice da fiaba.

Piazza Castello dalle ore 16.30

CINEMA AL CASTELLO

Proiezione gratuita del film per bambini e ragazzi “The Maleficent 2” (2019).

Castello Aragonese ore 16.30

OTRANTO GOSPEL CHOIR

Un concerto che vede la fusione della musica gospel classica e contemporanea, musica black, musica che fa cantare l'anima.

Castello Aragonese ore 18.00



RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30

23/12/2019

BENEDIZIONE DEL PRESEPE

Scambio di auguri e benedizione del presepe. A cura della Pro loco Otranto.

Castello Aragonese ore 16.30

MERCATINO DI NATALE

Artisti e artigiani della Terra d’Otranto. Giochi, opere artigiane, leccornie faranno da completamento ad una cornice da fiaba.

Piazza Castello dalle ore 17.00

24/12/2019

NATIVITA’ SUBACQUEA

A cura della Sezione della Lega Navale di Otranto.

Un gruppo di sub si immergerà nelle acque del porto di Otranto per riporre la statuetta del Bambinello nella Grotta della Natività.

Porto di Otranto ore 17.00

26/12/2019



OTRANTO SI RACCONTA

Visita guidata drammatizzata della Città di Otranto che parte dal primo Natale dopo la liberazione turca, a cura dell’Associazione Salentomnibus. Il racconto sarà affidato a vari personaggi in abiti storici che trasformeranno il tutto in una vera e propria rappresentazione teatrale itinerante.

Centro storico ore 15.30

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30

27/12/2019



ADESTE FIDELES

Riscopriamo il valore del presepe attraverso gli occhi dei bambini. Concerto di Natale a cura dell'Associazione Hydruntum Art.

Cattedrale ore 19.00

A SCUOLA DI PLACETELLING

L’Università del Salento propone la Scuola di Placetelling, creata nel 2016, un laboratorio intensivo di narrazione dei luoghi volto non solo a sviluppare professionalità che siano in grado di raccontare territori nella loro unicità, ma anche finalizzato a promuoverli e accompagnare le comunità locali alla riscoperta dei propri valori identitari e delle potenzialità di sviluppo.

Partendo dal Faro come topos letterario, cinematografico e pittorico, la Scuola di Placetelling intende aprire una call per autori, artisti e filmakers che, con varie declinazioni, interpreteranno, narreranno e rappresenteranno il Faro di Punta Palascia, unitamente alla trattazione dei topoi del mare e della notte per ampliarne la valenza simbolica e la rete di significati coinvolti.

Faro di Palacia ore 10.00

28/12/2019



LABORATORI DIDATTICI PER FAMIGLIE E GIOCHI SCIENTIFICI

A cura dell’Università del Salento. Alla scoperta delle meraviglie del faro, di chi lo ha abitato e del territorio che lo circonda attraverso momenti didattici coinvolgenti ed educativi per famiglie.

Un’esperienza per i ragazzi di gioco online al fine di suscitare l’attenzione su questioni ambientali e migliorare la loro abilità grazie all’uso delle nuove tecnologie per l’apprendimento.

Faro di Palascia ore 9.00

28 e 29/12/2019

2° TROFEO ALBA DEI POPOLI

Tappa delle gare regionali di Tennis Tavolo. A cura dell’A.S.D. Tennis Tavolo Otranto.

Palazzetto dello Sport

29/12/2019

CONVERSANDO A COLAZIONE AL FARO DI PALASCIA

Una vista mozzafiato, un momento di approfondimento culturale con un buon caffè nel punto più ad est d’Italia. A seguire, la visita della lanterna.

A cura dell’Associazione Apulia Stories.

Faro di Palascia ore 9.00

GARA PODISTICA ALBA DEI POPOLI

A cura dell’Associazione dilettantistica Otranto 800.

Lungomare degli Eroi ore 9.30

CINEMA AL CASTELLO

Proiezione gratuita del film per bambini e ragazzi “Pets 2” (2019).

Castello Aragonese ore 16.30

CONCERTO DEI BOOMDABASH

I Boomdabash si esibiranno sul grande palco di Otranto il 29 dicembre.

Nascono a Mesagne come sound system nel 2002 dall'unione del deejay Blazon, dei due cantanti Biggie Bash, Payà e dal beatmaker abruzzese Mr. Ketra. Dopo l'incontro e la collaborazione con Treble, ex Sud Sound System, i Boomdabash diventano un gruppo a tutti gli effetti e nel 2008 pubblicano il loro primo disco, intitolato Uno e distribuito da Elianto Edizioni.

Vantano prestigiose partecipazioni nei migliori festival reggae d'Europa e d'Italia, tra cui si ricorda il Rototom Sunsplash e l'Arezzo Wave. Nel 2011 è stato pubblicato il secondo album Mad(e) in Italy, trascinato dal singolo Murder che ha consentito ai Boomdabash di vincere sempre nello stesso anno l'MTV New Generation Contest, concorso musicale indetto durante gli MTV Days.

In questi anni di attività hanno prodotto diversi album ma nel 2018, con il quinto Album Barracuda, e grazie ai singoli Barracuda con Jake La Furia e Fabri Fibra e Non ti dico no con Loredana Bertè, si fanno conoscere non solo in Italia.

Nel 2019 il gruppo ha partecipato al 69º Festival di Sanremo con il brano Per un milione, classificandosi all'11º posto. Il brano ha anticipato la riedizione di Barracuda denominata Predator Edition e pubblicata l'8 febbraio di quest’anno.

Il singolo Mambo salentino, tormentone della scorsa estate, è un omaggio alla terra natia e ha visto la collaborazione della cantante Alessandra Amoroso, anche lei salentina.

A cura dell’Associazione culturale La Ghironda.

Largo Porta Terra ore 21.00

30/12/2019

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30



MUSIC MOVIES CON OLES ENSEMBLE

Il concerto, a cura di OLES Società Cooperativa, è interamente dedicato al repertorio della musica per il cinema eseguito dall’OLES ENSEMBLE. Il programma include brani composti da Ennio Morricone tratti da celebri film come “C’era una volta il west”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission”, le indimenticabili melodie scritte da Nicola Piovani per “La vita è bella” e “Ginger e Fred”. Non mancherà poi l’omaggio a Luis Bacalov di cui sarà eseguito il tema de “Il postino” (premio Oscar nel ’95 per la colonna sonora del film).

Il M° Eliseo Castrignanò, che dirige l’orchestra, ha studiato direzione con maestri di fama internazionale e il suo curriculum vanta prestigiosissime collaborazioni.

Largo Porta Terra ore 18.00

31/12/2019

NOTTE DI SAN SILVESTRO

La piazza esploderà in una vera e propria festa musicale con dj, animazione, Barty Colucci di Radio 105, Orchestra Mancina, tanto divertentismo.

A cura dell’Associazione culturale La Ghironda.

Largo Porta Terra dalle ore 22.00

GIOCHI PIROTECNICI

A mezzanotte

NOTTETREK

A cura di Avanguardie. Una passeggiata sotto le stelle tra masseria Le Creste e il Faro di Palascia. Nel rispetto del silenzio notturno e degli animali che popolano Punta Palascia, si aspetterà l’anno che verrà.

Faro di Palascia

1/1/2020

L’ALTRO MARE

”L’Altro mare” è un’iniziativa a cura di Apulia Stories che propone un’installazione di Nicola Genco. Le strane figure che, assiepate sulla punta estrema di questo primo lembo di terra italiana, sono le immagini di uomini che vedono il mare di fronte e che aspettano il nuovo sole come segno e sogno di nuova vita. Uomini che lasciano la propria terra per abbracciare altre terre, altri uomini. Una moltitudine di creature in una terra di mezzo. Teste e busti di ceramica bianca, fragili e preziosi al tempo stesso, per dire che mente e cuore sono le sedi della conoscenza e dei sentimenti.

Faro di Palascia ore 7.00 – 13.00

CONVERSANDO A COLAZIONE AL FARO DI PALASCIA

Una vista mozzafiato, un momento di approfondimento culturale con un buon caffè nel punto più ad est d’Italia. Un benvenuto al nuovo anno con la danzatrice e mistica sufi AMAL OURSANA.

A cura dell’Associazione Apulia Stories, Istituto di Culture Mediterranee e Tarantarte.

Faro di Palascia ore 7.30



1^ REGATA DELL'ANNO

XI edizione della prima Regata dell'Anno. Le imbarcazioni del Campionato Invernale "Più Vela Per Tutti" saluteranno il 2019, in anteprima nazionale, con una veleggiata-regata che partirà dal Porto di Otranto e raggiungerà una boa posizionata a est del Faro di Capo d'Otranto, doppiando così Punta Palascia, il punto più ad est d'Italia. La manifestazione è aperta a tutte le imbarcazioni in regola con le norme vigenti per la navigazione da diporto.

Partenza dal porto di Otranto ore 11.15

2/1/2020



RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30

4/1/2020

L’ALTRO MARE

”L’Altro mare” è un’iniziativa a cura di Apulia Stories che propone un’installazione di Nicola Genco. Le strane figure che assiepate sulla punta estrema di questo primo lembo di terra italiana, sono le immagini di uomini che vedono il mare di fronte e che aspettano il nuovo sole come segno e sogno di nuova vita. Uomini che lasciano la propria terra per abbracciare altre terre, altri uomini. Una moltitudine di creature in una terra di mezzo. Teste e busti di ceramica bianca, fragili e preziosi al tempo stesso, per dire che mente e cuore sono le sedi della conoscenza e dei sentimenti.

Faro di Palascia ore 10.00 – 12.00

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30

5/1/2020

L’ALTRO MARE

”L’Altro mare” è un’iniziativa a cura di Apulia Stories che propone un’installazione di Nicola Genco. Le strane figure che assiepate sulla punta estrema di questo primo lembo di terra italiana, sono le immagini di uomini che vedono il mare di fronte e che aspettano il nuovo sole come segno e sogno di nuova vita. Uomini che lasciano la propria terra per abbracciare altre terre, altri uomini. Una moltitudine di creature in una terra di mezzo. Teste e busti di ceramica bianca, fragili e preziosi al tempo stesso, per dire che mente e cuore sono le sedi della conoscenza e dei sentimenti.

Faro di Palascia ore 10.00 – 12.00

CINEMA AL CASTELLO

Proiezione gratuita del film per bambini e ragazzi “Toy Story 4” (2019).

Castello Aragonese ore 16.30

6/1/2020

L’ALTRO MARE

”L’Altro mare” è un’iniziativa a cura di Apulia Stories che propone un’installazione di Nicola Genco. Le strane figure che assiepate sulla punta estrema di questo primo lembo di terra italiana, sono le immagini di uomini che vedono il mare di fronte e che aspettano il nuovo sole come segno e sogno di nuova vita. Uomini che lasciano la propria terra per abbracciare altre terre, altri uomini. Una moltitudine di creature in una terra di mezzo. Teste e busti di ceramica bianca, fragili e preziosi al tempo stesso, per dire che mente e cuore sono le sedi della conoscenza e dei sentimenti.

Faro di Palascia ore 10.00 – 12.00





INSEGUENDO LA BEFANA

Attraverso una mappa, percorrendo le stradine del centro storico, bisognerà cercare gli indizi che la Befana ha lasciato al suo passaggio, lungo un percorso entusiasmante e divertente. Al termine tante dolci sorprese. A cura dell’Associazione Art’Etica e Faera.

Largo Porta Alfonsina ore 11.00

RACCONTAMI DI NATALE

Storie, poesie e racconti a cura di Elisa Morciano, Lucia A. Sanfrancesco, Joselita Sanfrancesco, Luana Locorotondo, Veronica Mele

Uno short-show, uno spettacolo teatrale in 3 atti rivolto a grandi e bambini.

Favole, poesie e racconti del Natale messi in scena in 3 stanze in successione, per un totale di 15 minuti, 5 per stanza, accompagneranno gli spettatori alla riscoperta dei valori del Natale.

Castello Aragonese 18.30