Lecce - “NATALE A CASA COREPLA”: LE FESTE DIVENTANO GREEN 06/12/2019 Si aprono le porte di “Casa Corepla”, dal 5 al 17 dicembre la casa del riciclo accoglierà più di 900 bambini della provincia leccese per informare sulla corretta raccolta differenziata degli imballaggi in plastica



Lecce, 6 dicembre 2019 – È il Salento ad ospitare la ventisettesima tappa di Casa COREPLA, la struttura itinerante presentata oggi alla stampa nella sede del CONI dal presidente di Corepla Antonello Ciotti e dal presidente dell’Automobile Club Lecce Aurelio Filippi Filippi, partner d’eccezione dell’evento pugliese. Presenti alla cerimonia d’inaugurazione l’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lecce Angela Valli, il Direttore Generale dell’AGER Gianfranco Grandaliano e il delegato Provinciale CONI Antonio Pellegrino.



Favorire la conoscenza del ciclo completo degli imballaggi in plastica, dalla loro progettazione alla seconda vita sotto forma di oggetti riciclati è l’obiettivo dell’esperienza didattica promossa da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, che propone a tutti i piccoli visitatori una vera e propria esperienza di edutainment. Casa Corepla, infatti, riproduce gli interni di un appartamento: la visita inizia in salotto dove gli animatori ambientali, con l’ausilio di video e presentazioni interattive, illustrano la funzione odierna dell'imballaggio; il tour prosegue in cucina per imparare a conferire correttamente gli imballaggi nella raccolta differenziata; infine, i bambini vengono condotti nella stanza dei giochi per trasformare gli imballaggi raccolti in nuovi oggetti. Nelle tre stanze vengono proposte attività ludico-didattiche e creative; i piccoli possono inoltre provare un'esperienza innovativa di realtà aumentata, replicabile a casa o a scuola, e viaggiare virtualmente nel mondo del riciclo con il video a 360 gradi “Plastic Wonderland”.



“Lavorare sul corretto riciclo degli imballaggi in plastica è una delle mission principali delle politiche pubbliche in tema di sostenibilità ambientale” dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecce Angela Valli “Nella nostra esperienza quotidiana, anche nelle iniziative come Quartieri Puliti, riscontriamo come gli imballaggi in plastica rappresentino una delle principali componenti del carico di rifiuti prodotti dal cittadino e dalle attività produttive, ed è nostro interesse garantirne il corretto smaltimento e riuso. Dobbiamo essere capaci di divulgare temi importantissimi come il dovere della corretta differenziazione dei rifiuti attraverso vettori efficaci, soprattutto nei confronti dei ragazzi. Allora ben vengano iniziative come questa, che utilizzano attività ludiche che sono formidabili modalità di trasmissione delle informazioni. Ringrazio Corepla per l’attenzione che dedica a Lecce con questa iniziativa che per la nostra amministrazione rappresenta la prima di una collaborazione che intendiamo rendere sempre più solida”



“Proseguono le attività per sensibilizzare i cittadini pugliesi alla raccolta e al riciclo degli imballaggi in plastica come previsto dall’intesa tra Corepla, Regione Puglia e AGER. Oggi siamo a Lecce, un Comune che ha saputo dimostrare grande volontà e attenzione a questo tema registrando una performance straordinaria: +66% di imballaggi in plastica raccolti nell’ultimo anno”” dichiara Antonello Ciotti, Presidente COREPLA, che prosegue “Saranno più di 900 i bambini leccesi accolti in Casa Corepla che potranno sperimentare i laboratori di riciclo creativo natalizio e che, grazie alla partnership con ACI Lecce, potranno scoprire, e toccare con mano, come la plastica riciclata sia già largamente impiegata in tutti i settori, anche in quello dell’automative”



“L’Europa impone ai suoi Stati membri degli obiettivi sfidanti anche sul piano ambientale a cui nessun Paese può esimersi” dichiara Aurelio Filippi Filippi, Presidente Automobile Club Lecce “Per questo motivo anche ACI vuole dare il suo contributo, coniugando la tutela degli interessi dell’automobilismo con i temi del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità e impegnandosi per diffondere e promuovere questi valori” e prosegue “Tutelare l’ambiente è possibile grazie all’impegno di tutti coloro che ogni giorno separano correttamente i propri rifiuti e oggi, grazie alla collaborazione con Corepla, anche noi stiamo facendo la nostra parte”



Dichiara Gianfranco Grandaliano, Direttore dell’AGER ““Continua la collaborazione con Corepla che sta aiutando concretamente a sensibilizzare i cittadini pugliesi sull’uso responsabile della plastica e, nel contempo su una corretta raccolta differenziata che consente un effettivo riciclo di una frazione che può diventare una risorsa. Regione Puglia e Ager, nei prossimi anni, proseguiranno con gli investimenti per un’impiantistica a gestione pubblica che possa ulteriormente valorizzare l’impegno delle comunità locali e le sinergie con Corepla sul territorio”. ---



COREPLA è il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica. Con circa 2.600 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica (produttori di materia prima, produttori di imballaggi, utilizzatori, riciclatori, recuperatori), COREPLA assicura che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicità. www.corepla.it