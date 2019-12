Matera - Prevenzione glaucoma, nel weekend misurazione gratuita della pressione oculare 06/12/2019 A Matera presso gli Ipogei Motta, in via San Bartolomeo 46, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile effettuare la misurazione gratuita della pressione oculare per prevenire il rischio di glaucoma.



La campagna di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie oculari, è organizzata dall’ Associazione italiana Rinnovamento in Oculistica Onlus, in collaborazione con il Circolo La Scaletta, nell’ambito dell’iniziativa “Occhi, Riflessi dell’Anima”, che ha preso il via lo scorso 27 novembre per far conoscere l’importante attività svolta dall’associazione A.I.R.O. onlus nelle zone più povere dell’Africa, attraverso la mostra fotografica di Gianpaolo Miniello e i video di Valerio Orfeo.



Inoltre in uno degli ambienti è possibile assistere alla proiezione del documentario “Sarimihetsika”( 2018) del regista Enrico Iannaccone.



Per sottolineare il valore dell’iniziativa la mattina del 7 dicembre è prevista la partecipazione di Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata.