Andria - Adesione all’Associazione Italiana dei Consorzi Indicazioni Geografiche ORIGIN ITALIA 07/12/2019 Il Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP comunica l’avvenuta accettazione della richiesta di adesione all’Associazione Italiana dei Consorzi di Tutela Indicazione Geografiche AICIG ORIGIN ITALIA



Il Consorzio prosegue dunque il suo cammino raggiungendo un nuovo obiettivo, dopo il riconoscimento Ministeriale per l’Attività di Tutela e la nomina di un proprio Agente Vigilatore, il Consorzio si fregia dell’ingresso nella più importante Associazione dei consorzi di tutela italiani che oggi rappresenta 64 realtà consortili rappresentative di circa il 93% delle produzioni ad Indicazione Geografica, tra i quali annovera Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Asiago, Prosciutto di Parma etc.. solo per citarne alcuni..



L’ingresso in ORIGIN ITALIA è il naturale proseguimento della nostra attività diretta a Tutelare, Promuovere e Valorizzare la Burrata di Andria IGP, condividendo i valori dell’associazionismo quale chiave strategica competitiva per raggiungere all’unisono gli obiettivi preposti per le rispettive Indicazioni Geografiche, espressioni del patrimonio agroalimentare del nostro Paese che rivelano le identità storico-culturali dei territori di riferimento.



I principali obiettivi di AICIG ORIGIN ITALIA sono:

• favorire lo sviluppo del settore delle IG, promuovendo un confronto permanente tra i Consorzi di tutela riconosciuti anche se appartenenti a filiere differenti e le Associazioni dei consorzi;

• sostenere la politica delle IG in ambito nazionale, comunitario e internazionale, in collaborazione con il Mipaaft;

• monitorare l’evoluzione del settore delle IG

• supportare e dare vita ad esperienze di crescita e di sviluppo tra i Consorzi di tutela e le diverse Associazioni, conseguendo un maggiore coordinamento dell’intero settore che agisca compatto verso obiettivi condivisi.



Oggi grazie all’ingresso in ORIGIN ITALIA il Consorzio potrà meglio operare per la difesa della Denominazione Burrata di Andria dalle frodi sia a livello nazionale che europeo, facendo richiesta di tutela anche a livello internazionale dove sempre più la nostra eccellenza è oggetto di innumerevoli e pessime imitazioni che della burrata sfruttano solo il nome traendo in inganno il consumatore.

Un invito, come sempre, a scegliere i prodotti a marchio d’origine DOP ed IGP, ed ai produttori, a certificare le proprie produzioni con i marchi d’origine europea al fine di garantire Tracciabilità, Tradizione e Qualità ai propri consumatori.