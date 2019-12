Bisceglie “caput ciclocross” con il Memorial Peppino Preziosa 07/12/2019 La 22°edizione del Trofeo Città di Bisceglie-9°Memorial Peppino Preziosa è un tributo ai grandi sforzi profusi dalla Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro rivelandosi un importante momento di promozione del ciclocross in Puglia e in seno al circuito Mediterraneo Cross.



Domenica 8 dicembre si attende il solito grande successo per questa manifestazione che è diventata un punto saldo dello sport biscegliese: per tutti i partecipanti ritrovo e verifica tessere dalle 8.00 alle 9:30 in via Santa Chiara d’Assisi presso il parco Sant’Andrea e inizio delle gare a partire dalle 10:00 per tutte le categorie agonistiche ed amatoriali.



Il percorso di gara è sterrato al 100%, ricavato in alcuni terreni vicinissimi al centro abitato con uno sviluppo scorrevole che potrebbe mutare per la pioggia e dal conseguente fango. Non mancherà un segmento di circa 200 metri sul quale, vista la morbidezza del terreno, gli atleti saranno costretti a percorrerlo a piedi in caso di pioggia.



Tutte le attenzioni sono rivolte ai neo campioni regionali FCI Puglia che hanno conquistato la maglia il 24 novembre scorso a Corato e pronti a dare il meglio sui prati biscegliesi: Niccolò Ragnatela (Team Eurobike – esordienti secondo anno), Francesca Emilia Musci (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro – esordienti donne secondo anno), Anthony Montrone (Andria Bike – allievi uomini 1°anno), Rebecca Lobascio (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro – allieve donne 1°anno), Ivan Carrer (Team Eurobike – allievi uomini 2°anno), Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro – allieve donne 2°anno), Alessandro Ricchiuti (Team Eurobike – juniores uomini), Ilaria Scarpa (Ludobike Racing Team – juniores donne) Salvatore Tarantino (Tugliese Salentino Vincenzo Nibali – under 23), Michele Diaferia (Pro.Gi.T. Cycling Team – élite uomini), Miriam Negro (Tugliese Salentino Vincenzo Nibali – élite donne), Francesco Acquaviva (Team Bike Revolution Palo del Colle – élite sport), Stefano Lisi (Chialà Cycling Team Locorotondo – master 1), Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike – master 2), Marino Carrer (Team Eurobike – master 3), Donato Capitaneo (New Cycling Team Alberobello – master 4), Vito Sgobba (Team Eurobike – master 5), Biagio Palmisano (Asd Narducci Team Edil Luigi Cofano – master 6) e Nunziato Sidella (Fausto Coppi Acquaviva – master 7+).