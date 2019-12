Immagine: © Carlo Elmiro Bevilacqua Lecce - ANTONELLA ANEDDA CONQUISTA IL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE VITTORIO BODINI 07/12/2019 ANTONELLA ANEDDA CONQUISTA IL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE VITTORIO BODINI - VI EDIZIONE



Venerdì 6 dicembre al Teatro Apollo di Lecce si è tenuta la sesta edizione del Premio letterario internazionale “Vittorio Bodini”. Poeta, narratore, critico, operatore culturale, ritenuto unanimemente uno dei più raffinati interpreti e traduttori della letteratura spagnola, nato a Bari il 6 gennaio 1914 da una famiglia di origine e tradizioni leccesi e scomparso a Roma nel 1970,



Bodini è stato uno dei più significativi e originali scrittori italiani del Novecento. Con le sue raccolte "La luna dei Borboni", "Dopo la luna" e "La luna dei Borboni e altre poesie", egli è stato sicuramente il poeta della luna. Proprio per questo, in occasione del cinquantesimo anniversario del "primo uomo sulla luna", questa edizione del Premio è stata pensata come un "itinerario lunare", con la direzione artistica di Davide Barletti e Simone Giorgino. Un viaggio, "a bordo" dell'Apollo, trasformato per l'occasione in un'astronave guidata dallo scrittore e conduttore radiofonico Carlo D'Amicis.



Al suo fianco si sono alternati l’astrofisica Patrizia Caraveo, il saggista e critico letterario Andrea Cortellessa, l’antropologo Marino Niola, che hanno letto in vari modi il rapporto tra l'uomo e la luna e l'importanza di quel "grande balzo per l'umanità", vissuto in diretta televisiva in tutto il mondo. Sul palco Lea Barletti e Giuseppe Semeraro (voci recitanti), Laura De Ronzo (danza) e un ensemble di musicisti guidato da Rocco Nigro (fisarmonica e synth) e composto da Raffaella Aprile (voce), Giorgio Distante (tromba elettroacustica e live electronics), Marco Bardoscia (contrabbasso), Vito De Lorenzi (batteria e tamburi a cornice) hanno "messo in scena" i versi dei poeti italiani che, dal Seicento ai giorni nostri, hanno raccontato la luna: Girolamo Fontanella, Giordano Bruno, Giovan Battista Marino, Giacomo Leopardi, Gian Pietro Lucini, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti, Antonia Pozzi, Sandro Penna, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Giovanna Remporad, Patrizia Cavalli, Eugenio Montale e Vivian Lamarque, vincitrice del Premio nel 2016.



Il critico Antonio Lucio Giannone, docente di Letteratura italiana contemporanea dell'Università del Salento ha illustrato il senso profondo della poesia di Vittorio Bodini e della sua "dedica" alla luna. In scaletta anche "Luna otrantina", canzone scritta da Rina Durante su musica di Daniele Durante. Dopo i saluti di Valentina Bodini, figlia del poeta e presidente del Centro Studi, e Loredana Capone, Assessore all'Industria culturale e turistica della Regione Puglia, la presidente della Giuria, Anna Dolfi, ha consegnato il Premio Vittorio Bodini 2019 alla poetessa Antonella Anedda, per il volume "Historiae" (Einaudi), che ha letto alcuni suoi componimenti affiancata dalla musica dell'ensemble.



Il Premio è promosso dal Centro Studi Vittorio Bodini in collaborazione con Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Polo BiblioMuseale di Lecce, Provincia di Lecce, i comuni di Lecce e Nardò, Università del Salento, la casa editrice Besa e con il sostegno di Coldwell Banker e Vestas Hotels e Resorts.



Il Premio - assegnato a opere edite in lingua italiana e articolato in due sezioni dedicate alla poesia e alla traduzione - è cresciuto nel corso degli anni, affermandosi a livello regionale e nazionale, e coinvolgendo alcune tra le maggiori case editrici italiane (Mondadori, Einaudi, Feltrinelli, Adelphi, Garzanti, Marsilio, Sellerio per citarne alcune) e partecipanti di livello nazionale e internazionale come Umberto Piersanti, Roberto Mussapi, Cesare Viviani, Gezim Hajdari, Ilide Carmignani, Anna Mioni, Elena Cappellini, Ottavio Fatica, Anna Linda Callow e numerosi altri. I vincitori delle precedenti cinque edizioni sono stati Valerio Magrelli e Fabio Pusterla (2014), Matteo Colombo e Nicola Crocetti (2015), Vivian Lamarque e Massimo Bacigalupo (2016), Roberto Mussapi e Giuseppe Girimonti Greco (2017), Milo De Angelis e llide Carmignani (2018).



La Giuria, presieduta da Anna Dolfi, ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Firenze e accademica dei Lincei, è composta da eminenti personalità dell’accademia italiana e internazionale e da professionisti dell’editoria: Antonio Lucio Giannone (Università del Salento), Cecilia Bello (Università Roma la Sapienza), Andrea Cortellessa (Università RomaTre), Riccardo Donati (Università di Urbino), Niccolò Scaffai (Università di Losanna), Paolo Zublena (Università di Genova), Fabio Moliterni (Università del Salento), Simone Giorgino (Università del Salento), Andrea Gialloreto (Università di Chieti).



Il Centro Studi Vittorio Bodini, presieduto da Valentina Bodini, figlia e unica erede di Vittorio, è stato istituito con l’intento di promuovere la conoscenza dell’opera letteraria di Vittorio Bodini attraverso molteplici attività culturali, artistiche ed editoriali. Le azioni del Centro Studi sono mosse dal tentativo di restituire a Vittorio Bodini – poeta tra i più originali e significativi del Novecento e tra i maggiori interpreti e traduttori italiani della letteratura spagnola – gli spazi e i riconoscimenti consoni alla sua memoria. È l’unico sodalizio autorizzato a utilizzare il nome del grande poeta, traduttore e cantore del Sud e delle sue contraddizioni per promuovere eventi, manifestazioni, concorsi letterari. Da diversi anni i componenti del Centro Studi operano nel tentativo di restituire a Vittorio Bodini, poeta tra i più originali e significativi del Novecento e tra i maggiori interpreti e traduttori italiani della letteratura spagnola, spazi e riconoscimenti consoni alla sua memoria. Dal 2017 al Centro Studi è stata affidata una sede permanente a Nardò, nel Palazzo di Città, dove sarà esposta la mostra permanente multimediale dell’uomo e del letterato dal titolo “Vittorio Bodini. Un uomo condannato al coraggio” a cura di Antonio Minelli.