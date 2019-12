Ruvo di Puglia - “GENIUS LUCI” 2019 - LUCI E SUONI D’ARTISTA IV: CENTO EVENTI TRA DICEMBRE A GENNAIO 07/12/2019 “GENIUS LUCI” 2019 - LUCI E SUONI D’ARTISTA IV:

CENTO EVENTI TRA DICEMBRE A GENNAIO



Musica, mercatini natalizi, gastronomia e altro ancora nel programma degli eventi culturali e di animazione del territorio previsti a Ruvo di Puglia nell’ambito del progetto “Genius Luci” 2019 - Luci e Suoni d’Artista IV edizione.



Il programma è molto ricco (circa cento appuntamenti) e nasce della sinergia tra Comune e Associazione del DUC – Vivo a Ruvo.

Accanto alle iniziative culturali come i concerti delle orchestre e delle corali infatti, grazie all’avviso pubblico del DUC la città sarà animata quasi tutti i giorni dagli eventi del programma “Vieni a Ruvo !” organizzati in collaborazione con i commercianti ruvesi.



Di seguito il programma completo.



Programma Dicembre - Gennaio 2019/2020 RUVO DI PUGLIA

DICEMBRE



Martedì 3 ore 19 – corsi cittadini ACCENSIONE LUCI SUI TIGLI in coll.ne con Ascom Confcommercio



Venerdì 6 – domenica 8 - C.so G. Jatta n. 85 STELLE DI NATALE 2019, iniziativa di beneficenza A cura di A.I.L. sezione di Ruvo di Puglia



Venerdì 6 – domenica 8 – Grotta di San Cleto e Pinacoteca Comunale d'Arte Contemporanea MINIATURE festival della danza New Butoh a cura dell'ass.ne Niubuto in coll.ne con Pro Loco e Menhir



Venerdì 6 ore 19 – Ristorante UPEPIDDE – Musica NATALE SOTTO LE MURA DJ set e degustazioni a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 6 ore 19 – via Vittorio Veneto 52 ACCENSIONE ALBERO NATALIZIO a cura dell’ass.ne ALI DI SCORTA in coll.ne con PRO LOCO



Venerdì 6 ore 19.30 - Chiesa dell'Immacolata TRADIZIONALE CONCERTO NATALIZIO Orchestra di Fiati B. Giandonato diretta dal M. Rocco Di Rella



Venerdì 6 ore 21.30 – Il Sottano – Food & Music LUPPOLI E NOTE Tre cappelli per Rino – tributo a Rino Gaetano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Da Sabato 7 – Ristorante UPEPIDDE – Allestimento NATALE SOTTO LE MURA Allestimento antistante l’attività - Degustazione a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 7 – Chiara Cioce - Allestimento CASA DI BABBO NATALE All’interno dell’ex Tatera a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 7 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 7 ore 22 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - Musica BAMBINI DI VASCO Corso Cavour 1-24 Vasco Rossi cover band a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 7 ore 19.30 – Info Point ASPETTANDO GENIUS LUCI - LUCI E SUONI D’ARTISTA IV edizione Birbant Street Band sfila sui corsi cittadini LO SPORT SOTTO L’ALBERO XV ed. Accensione dell’albero natalizio in piazza Bovio a cura di Ass.ne Juventus Club DOC “Andrea Fortunato”



Sabato 7 ore 20.30 - Piazza Matteotti e tutto il Centro Storico e Cittadino GENIUS LUCI - LUCI E SUONI D’ARTISTA IV edizione accensione dell’itinerario luminoso visite guidate ai monumenti cittadini a cura di Pro Loco Ruvo di Puglia apertura casetta Relazioni in piazza Matteotti perfomance canore e musicali a cura delle associazioni musicali di Ruvo di Puglia con la partecipazione delle scuole cittadine inaugurazione del presepe cittadino in piazza Dante a cura di Vincenzo e Tina Caldarola percorsi del gusto nei ristoranti locali a cura di Eat Confcommercio live show diffuso nel centro storico a cura dell'associazione DUC Vivo a Ruvo



Domenica 8 – Chiara Cioce - Allestimento CASA DI BABBO NATALE All’interno dell’ex Tatera a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 8 ore 9-24 – A cura di Lucia Lamonarca MERCATINI DI NATALE Luogo da definire a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 8 mattina e pomeriggio – Mercatini e animazione nel nucleo antico MERCATINI NATALIZI E ANIMAZIONE Vico Loriano, Piazza Garibaldi, Piazza Fiume, Largo Cattedrale, Via Zuppetta, Via Monsignor Bruno, Via Cattedrale spazio antistante i civici dal 100 al 108, Largo Purgatorio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 8 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 8 ore 18-21 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - Animazione ANIMAZIONE A CURA DI KUMA CLUB Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 8 ore 19 FESTA DELL’IMMACOLATA a cura di Parrocchia dell’Immacolata ACCENSIONE ALBERO in largo Cattedrale a cura dell'associazione A.P.O.



Domenica 8 ore 21.00 – CaféCafé DOMENICA LIVE AL CAFÈCAFÈ – Food & Music Luka Sensi & gli amici indie – Indie cover band a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo

Martedì 10 ore 18.30 - Chiesa del Purgatorio INSIEME NELLA GIOIA DEL NATALE Manifestazione Natalizia Associazione Basilio Giandonato



Giovedì 12 ore 19.30 - Chiesa Santa Lucia TRADIZIONALE CONCERTO DI SANTA LUCIA Orchestra di Fiati B. Giandonato diretta dal M. Rocco Di Rella



Giovedì 13 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 13 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 13 – Centro cittadino FESTA DI SANTA LUCIA festa in onore della santa e accensione della pira in piazza a cura di Parrocchia di Santa Lucia e Comitato Feste Patronali



Venerdì 13 ore 19 – Ristorante UPEPIDDE – Musica NATALE SOTTO LE MURA DJ set e degustazioni a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 13 ore 21.30 – Il Sottano - Food & Music LUPPOLI E NOTE Unforgettable Women – omaggio alla donna a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 dalle ore 19 per tutta la notte – Centro Storico e Cittadino NOTTE BIANCA III edizione



Sabato 14 ore 9-24 – A cura di Lucia Lamonarca MERCATINI DI NATALE Luogo da definire a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 – Chiara Cioce - Allestimento CASA DI BABBO NATALE All’interno dell’ex Tatera a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 mattina e pomeriggio – Mercatini e animazione nel nucleo antico MERCATINI NATALIZI E ANIMAZIONE Vico Loriano, Piazza Garibaldi, Piazza Fiume, Largo Cattedrale, Via Zuppetta, Via

Monsignor Bruno, Via Cattedrale spazio antistante i civici dal 100 al 108, Largo Purgatorio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 18-21 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - Animazione ANIMAZIONE A CURA DI KUMA CLUB Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 19 – Chiesa di San Domenico CONCERTO DI BENEFICENZA ass.ne Ali di scorta con Orchestra di fiati N. Cassano Coro degli alunni I CD Giovanni Bovio



Sabato 14 ore 20 – Mercatini e animazione nel nucleo antico – Musica CANTOMANIA Via Zuppetta a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 21.00 – Caffè ‘79 - Food & Music 79 ROOTS SPLASH DUB and CULTURE Ranking B Sound System - live a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 21.30 – Fanilù ristopub - Food & Music SERATA MUSICALE LIVE SAX Max Zaza –

live sax a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo





Sabato 14 ore 21.30 – Mercatini e animazione nel nucleo antico – Musica DJ MISSPIA Cento Cose Store a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 22 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - DJ set DJ SANSANELLI Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 23 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - DJ set GIù LE MANI DALLA ZIA Tributo a Rino Gaetano - Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 14 ore 22 - Norcineria Sesto Senso in collaborazione con Apulia Center HUB DO caffè vol.2/dj set Via Vittorio Veneto 47 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 15 – Chiara Cioce - Allestimento CASA DI BABBO NATALE All’interno dell’ex Tatera a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 15 mattina e pomeriggio – Mercatini e animazione nel nucleo antico MERCATINI NATALIZI E ANIMAZIONE Vico Loriano, Piazza Garibaldi, Piazza Fiume, Largo Cattedrale, Via

Zuppetta, Via Monsignor Bruno, Via Cattedrale spazio antistante i civici dal 100 al 108, Largo Purgatorio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 15 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 15 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 15 ore 20 – Chiesa di San Domenico IL CANTO, LO STILE, LA TRADIZIONE concerto di Natale del Coro giovanile e delle ex allieve per festeggiare 30 anni di attività con ensemble di musicisti diretti da Nicola Bucci a cura di Rubis Canto



Domenica 15 - Vico Modesti e Itinerario Centro Storico PRESEPE VIVENTE XI ed. tradizionale presepe vivente ed itinerante (22,26 e 29/12, 5/1) a cura di Confraternita Opera Pia San Rocco



Domenica 15 ore 21.00 – CaféCafé DOMENICA LIVE AL CAFÈCAFÈ – Food & Music Liga 2.0 – Ligabue cover band a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 15 ore 21.00 – Caffè ‘79 - Food & Music 79 ROOTS SLPASH DUB and CULTURE Ranking B Sound System - live a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Martedì 17 ore 16 – Auditorium Scuola Giovanni XXIII MITHOS rappresentazione teatrale finale del progetto PON a cura di ITET Tannoia



Venerdì 20 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 20 ore 19 – Ristorante UPEPIDDE – Musica NATALE SOTTO LE MURA DJ set e degustazioni a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 20 ore 19 – Pinacoteca Comunale d’Arte Contemporanea SAP A LA MURGE – inaugurazione della mostra fotografica (visitabile fino al 6 gennaio) a cura di ass.ne culturale fotografica MADO’



Venerdì 20 ore 19.30 - Chiesa del Carmine EMMANUEL È DIO CON NOI recital natalizio diretto dal M. Rocco Di Rella Coro dell’Arci Confraternita del Carmine e Orchestra di Fiati B. Giandonato



Sabato 21 ore 9-24 – A cura di Lucia Lamonarca MERCATINI DI NATALE Luogo da definire a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 21 mattina e pomeriggio – Mercatini e animazione nel nucleo antico MERCATINI NATALIZI E ANIMAZIONE Vico Loriano, Piazza Garibaldi, Piazza Fiume, Largo Cattedrale, Via Zuppetta, Via Monsignor Bruno, Via Cattedrale spazio antistante i civici dal 100 al 108, Largo Purgatorio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 21 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 21, sabato 28 e lunedì 6 gennaio – Calentano TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE a cura della Parrocchia dell’Immacolata



Domenica 22 – Chiara Cioce - Allestimento CASA DI BABBO NATALE All’interno dell’ex Tatera a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 22 mattina e pomeriggio – Mercatini e animazione nel nucleo antico MERCATINI NATALIZI E ANIMAZIONE Vico Loriano, Piazza Garibaldi, Piazza Fiume, Largo Cattedrale, Via Zuppetta, Via Monsignor Bruno, Via Cattedrale spazio antistante i civici dal 100 al 108, Largo Purgatorio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 22 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 22 – Mercatini e animazione nel nucleo antico DEGUSTAZIONE DI VINI Vico Loriano, Piazza Garibaldi, Piazza Fiume, Largo Cattedrale, Via Zuppetta, Via Monsignor Bruno, Via Cattedrale spazio antistante i civici dal 100 al 108, Largo Purgatorio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 22 dicembre dalle 9.30 – Centro Cittadino BABBO NATALE IN VESPA – distribuzione itinerante caramelle e cioccolatini a cura di Vespa Club di Ruvo di Puglia



Domenica 22 ore 19– piazza Matteotti GRAN GALA’ NATALIZIO DI PATTINAGGIO Asd Roller Rainbow Ruvo



Domenica 22 ore 20 – Chiesa di San Domenico RUVO CORO FESTIVAL concerto di chiusura del festival, ospiti WONTED CHORUS a cura di ass.ne Corale Polifonica Michele Cantatore, maestro Angelo Anselmi



Domenica 22 ore 21.00 – CaféCafé DOMENICA LIVE AL CAFÈCAFÈ – Food & Music U2 Underskin – U2 cover band a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 23 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo





Lunedì 23 ore 19 – largo del Carmine ARRIVO DI BABBO NATALE a cura della Confraternita del Carmine Lunedì 23 ore 18-21 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - Animazione ANIMAZIONE Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 23 ore 22 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - Animazione WEE BIT OF SOUL FOR CHRISTMAS Brani in chiave natalizia - Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 23 ore 21.30 – Il Sottano - Food & Music LUPPOLI E NOTE Pietro Verna – cantautori italiani a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 23 ore 21.30 – Fanilù ristopub - Food & Music SERATA MUSICALE LIVE SAX Max Zaza - live sax a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 23 ore 22.30 – Caffè ‘79 - Food & Music NOTTI’N ROCK Selezione Rock a cura di Dj Sansanelli a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Martedì 24 ore 5 – Piazza Menotti Garibaldi ARRIVA BABBO NATALE discesa di Babbo Natale dalla Torre dell’Orologio a cura di Comitato Feste Patronali e ass.ne Gruppo Speleologico Ruvese



Martedì 24 ore 6 – Chiara Cioce - Allestimento CASA DI BABBO NATALE All’interno dell’ex Tatera a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Martedì 24 ore 6 – Mercatini e animazione nel nucleo antico ZAMPOGNANI NEL CENTRO STORICO a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Martedì 24 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 27 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 27 ore 19 – Ristorante UPEPIDDE – Musica NATALE SOTTO LE MURA DJ set e degustazioni a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 27 ore 21.30 – Il Sottano - Food & Music LUPPOLI E NOTE The Vinyl Breakfast – Live Radio a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 28 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 28 ore 19.30 - Chiesa del Purgatorio ASPETTANDO L’ANNO NUOVO concerto natalizio diretto dal M. Rocco Di Rella con il Coro della Confraternita del Purgatorio e l’ensemble strumentale Basilio Giandonato



Sabato 28 dalle ore 19 – centro storico e cittadino PERCORI D'ARTISTA perfomance musicali per strada a cura di GIOVANIDEE FORUM e ass.ne Collettivo 304



Sabato 28 ore 21.30 – Fanilù ristopub - Food & Music SERATA MUSICALE LIVE SAX Max Zaza - live sax a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 29 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 29 ore 21.00 – CaféCafé DOMENICA LIVE AL CAFÈCAFÈ – Food & Music Colorplay – Coldplay cover band a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 30 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 30 dalle ore 19 – Piazza Bovio GRAN GALA’ DELLO SPORT XV ed. manifestazione di fine anno dello Sport ruvese a cura di ass.ne Juventus Club DOC “Andrea Fortunato”



Martedì 31 dalle ore 23 – Corso Cavour, Corso Giovanni Jatta e Centro Storico CAPODANNO DIFFUSO – iniziative a cura dell’associazione DUC Vivo a Ruvo



Martedì 31 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - DJ set CAPODANNO SUL CORSO Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Martedì 31 ore 23.00 – Caffè ‘79 - Food & Music NEW YEAR’S EVE – VI EDIZIONE Roots and Dub on street – live music a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Martedì 31 ore 23.30 – Ristorante UPEPIDDE – Musica NATALE SOTTO LE MURA DJ set a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



GENNAIO



Fino al 7 gennaio – Ristorante UPEPIDDE – Allestimento NATALE SOTTO LE MURA Allestimento antistante l’attività a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Mercoledì 1 ore 11 – Auditorium Scuola Giovanni XXIII AUGURI IN MUSICA concerto di Capodanno per gli auguri dell’Amministrazione Comunale a cura di Pro Loco Ruvo di Puglia



Venerdì 3 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 3 ore 19 – Ristorante UPEPIDDE – Musica NATALE SOTTO LE MURA DJ set e degustazioni a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 3 ore 21.30 – Il Sottano - Food & Music LUPPOLI E NOTE Dj Misspia – Vintage Dj Set a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 4 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZION Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 5 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 5 ore 10-13 e 18-21 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - Animazione ANIMAZIONE Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 5 ore 10-13 e 18.30-24 – NAC LIBERA 3.0 – Food & Music ARTE, MIMICA E TRADIZIONI Antistante le attività dell’Associazione: Bollicine, Donna Latina, Mare Chiaro, Artemysia, Il Buongustaio, Pane e Dolcezza a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 5 ore 21.00 – Caffè ‘79 - Food & Music RANDOM 7 Live music rock, pop-indie, blues a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 5 ore 22 – Karibu, XO, Petrus, Intermedia - DJ set DJ SANSANELLI Corso Cavour 1-24 a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Lunedì 6 – ore 19 InfoPoint Turistico di Ruvo Di Puglia MIGLIOR PRESEPE 2019-2020 premiazione finale del concorso cittadino a cura di Pro Loco Ruvo di Puglia



Lunedì 6 gennaio ore 19 – dalla Chiesa del Carmine a Piazza Dante ARRIVO DEI RE MAGI rappresentazione vivente intorno al presepe cittadino a cura di Confraternita del Carmine



Lunedì 6 ore 21.30 – Fanilù ristopub - Food & Music SERATA MUSICALE LIVE SAX Max Zaza - live sax a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Venerdì 10 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Sabato 11 – Panificio Cascione e Macelleria De Palma – Food DEGUSTAZIONI Antistante il civico 2 di Via Nicola Cassano a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo



Domenica 12 ore 21.00 – CaféCafé DOMENICA LIVE AL CAFÈCAFÈ – Food & Music Thecommercialisti – Thegiornalisti cover band a cura di Associazione del DUC Vivo a Ruvo