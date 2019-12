Bari - Inaugurato il 'Villaggio di San Nicola' 08/12/2019 “Il Villaggio di San Nicola” – Inaugurato questa mattina dal Presidente della Nuova Fiera del Levante, Ambrosi, dal Sindaco Decaro e da Padre Distante



“Questa non è una fiera, è un villaggio e un modo di stare insieme. E’ soprattutto un’apertura verso la città, città del dialogo e dell’accoglienza”. E’ quanto ha affermato questa mattina il Presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, all’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2019 de “Il Villaggio di San Nicola” nel quartiere fieristico.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa giunta alla seconda edizione. Speriamo che cresca sempre più e che Bari e la Fiera portino il nome di San Nicola in giro per il mondo”, ha concluso Ambrosi.

All’inaugurazione sono intervenuti anche il Sindaco Antonio Decaro e il priore della Basilica di San Nicola, Padre Giovanni Distante.

“Siamo una città che sta riaprendo sempre più spazi culturali ed è merito dei baresi se Bari è sempre più bella ed accogliente. Se in questi giorni si passeggia per il centro storico si noterà che si parlano lingue diverse. Dopotutto San Nicola da sempre rappresenta il ponte tra Oriente e Occidente. E’ il nostro Santa Claus ed è anche il santo dei bambini che qui oggi animano l’intero villaggio insieme alle loro famiglie”, ha dichiarato il sindaco.

Sulla forza taumaturgica del Santo dei baresi si è soffermato Padre Distante.

“Il 6 dicembre, nel giorno in cui si celebra San Nicola, dall’omonima piazza ho lanciato un messaggio di speranza. In questo villaggio è dedicata una piazza alla creatività. Chiedo al sindaco che anche in città vi possa essere una piazza ad essa dedicata. Perché Bari può essere la città della creatività, dell’energia e della speranza”, ha concluso Padre Distante.

All’inaugurazione ha partecipato anche Antonio Stornaiolo che ha sottolineato l’importanza de Il Villaggio di San Nicola, fortemente voluto dalla Nuova Fiera del Levante, “nato per gridare al mondo intero l’importanza dell’inclusione senza differenze di colore e di razze”.

Alla cerimonia inaugurale è seguita poi la benedizione da parte di Padre Distante e un giro per il più grande spazio al mondo (oltre 6.000 metri quadrati) ispirato al collegamento fra il Santo di Myra e il Natale.

Il Villaggio dedicato a Santa Claus riaprirà il prossimo fine settimana nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre sempre dalle 10.30 alle 20.30 con altre attrazioni e divertimenti per vivere con gioia e serenità l’avvento del Santo Natale.

Per iniziativa di Confcommercio Bari e Bat, per questa edizione 2019 i visitatori de “Il Villaggio di San Nicola” potranno usufruire, gratuitamente, il sabato e la domenica di una navetta che li condurrà dalla Fiera del Levante, direttamente nel centro cittadino per il consueto shopping natalizio. Il percorso: Ingresso Orientale della Fiera del Levante, Via Manzoni, Corso Cavour (dinanzi alla Camera di Commercio) e ritorno.