Con i Pugliesi nel Mondo riparte il riscatto della Citta' di Taranto con la provincia Jonica 10/12/2019 Eccellenze pugliesi da tutto il mondo, sabato 30 novembre 2019 si sono ritrovati nel Teatro Comunale Fusco di Taranto per la decima edizione del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo”.



A condurre la manifestazione l’ex Miss Italia Manila Nazzaro davanti a numerose autorità istituzionali di ogni genere.



Un ringraziamento sentito è arrivato dal Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio sen. Mario Turco “questo Premio ha contribuito ad accendere l’attenzione su quel processo di riconversione economica e sociale che deve rientrare nel futuro Cantiere Taranto”.

Rivolgendosi al presidente Cuscito e all’intera organizzazione, un appello affinchè si possa, attraverso questa iniziativa e nelle prossime edizioni, contribuire al riscatto di questo territorio.



Congratulazioni per questo prestigioso evento sono pervenuti anche dall’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino e dal Consigliere Segretario del Consiglio Regionale Pugliese Giuseppe Turco, quali delegati a rappresentare la Giunta Regione Puglia e il Consiglio Regionale Pugliese.



Fra i tanti rappresentanti delle varie istituzioni presenti, un particolare Grazie dall’Amministrazione Comunale Città di Taranto nella persona del Vice Sindaco Paolo Castronovi (il Sindaco Rinaldo Melucci è venuto meno per sopravvenuti impegni istituzionali) e dall’Assessore alla Cultura Fabiano Marti e dal Consigliere Michele De Martino, peraltro, componenti della commissione, entusiasti per essere stati in prima linea in questa manifestazione e per questa bellissima esperienza.



Il patron Giuseppe Cuscito ha ringraziato tutti i premiati, le autorità istituzionali, i partners che hanno creduto in questa iniziativa e l’Amministrazione Comunale di Taranto che ha collaborato alla buona riuscita dell’evento insieme alla Lilt Sezione provinciale di Taranto e alla Lions Distretto 108 Ab Puglia.



La manifestazione ha avuto inizio con la presenza della Fanfara dei Bersaglieri e gli studenti del Liceo Classico Archita di Taranto, che hanno suonato l’inno nazionale fra la commozione dei presenti. Durante la serata, oltre ad essere premiati ben 16 corregionali, eccellenze pugliesi nei propri settori, particolari riconoscimenti per l’attore e presentatore Rai il martinese Beppe Convertini (attualmente a Linea Verde su Rai 1), per il presidente di Radionorba Marco Montrone e per la giovane cantautrice tarantina Federica Memmola in arte Effemme che si esibita insieme alla brindisina Daniela Pedali che era fra i premiati, Star in Messico dove vive ormai da anni e vincitrice di ben tre dischi di platino.



Speciale esibizione anche dal premiato il foggiano Danilo Audiello in arte Alexis Arts, che vive a Cambridge, eccellente carriera da illusionista con ben 7 Guinness World Records.