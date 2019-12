Babbo Natale e spettacoli: HAPPY CHRISTMAS a Lama, giovedý 12 dicembre 10/12/2019 "Happy Christmas Lama"

...quando il clima natalizio ti chiama!

12 dicembre 2019, Lama



Chi l'ha detto che per vivere l'atmosfera natalizia ci si debba spostare in città o addirittura in provincia?



Segnate questa data: giovedi 12 dicembre, ore 19 Lama.

L'evento "Happy Christmas Lama" è stato organizzato dai commercianti di via Lama, dall'Associazione ProLoco Lama e le sue contrade in collaborazione con la chiesa Regina Pacis con il patrocinio del comune di Taranto e la preziosa collaborazione dell'associazione Smile di Manuel Manfuso che ne curerà la direzione artistica.



Per chi non la conoscesse, quest'ultima vanta numerosi eventi di successo in Puglia (e non solo), alcuni dei quali hanno registrato migliaia di presenze (come borgo infuocato a cisternino) e, non ultimo, anche l'evento di successo "Magic Christmas" tenutosi lo scorso 30 novembre a Faggiano.

Venite quindi a sedervi sulla slitta di Babbo Natale per scattare le vostre foto o esprimere i vostri desideri o consegnare le vostre letterine se non vi fidate dei corrieri: ammirate le graziose bancarelle dell'Artigianato con articoli unici e fatti a mano.



Gli elfi per una sera si svestiranno dal loro ruolo di aiutanti di Babbo Natale per sfoggiare loro talento musicale con un repertorio tutto natalizio (Elfo band); per i bambini sarà una serata divertentissima tra mascotte, area Pony ed i bellissimi spettacoli in programma.



Ci sarà Fiocchettina con il suo meraviglioso spettacolo di bolle che intrattengono sempre i più piccini intenti a scoppiarle, ci sarà il clown Mr Santini con i suoi numeri di cabaret equilibrismo e giocoleria ed infine Carlotta raccontastorie che sui trampoli e con un grosso leggío realizzerá il suo fantastico spettacolo "Favole altoparlanti" (dandovi anche qualche spunto per la prossima storia della buonanotte).



Un programma davvero imperdibile, una serata di intrattenimento rivolta ai bambini e non solo, vi aspetta venerdì 12 dicembre alle 19 a Lama! I vostri bambini vi ringrazieranno, specialmente quando ne parleranno tra amichetti! Non fateli assentare!