Bari - LA RETE PUGLIESE AL LAVORO PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA ALL’INFANZIA 10/12/2019 CONFRONTO OGGI A BARI SUL TEMA DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

NICOLAUS HOTEL DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00





“Bulli, cyberbulli e vittime: prevenzione e presa in carico, responsabilità civile e penale”, è il titolo del convegno organizzato, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra oggi 10 dicembre, a conclusione del percorso di formazione specialistico regionale su “Maltrattamento e violenza nei confronti delle persone di minore età”.



Il percorso di formazione, avviato a febbraio, è stato finanziato dalla Regione Puglia e attuato dal Servizio di Psicologia-GIADA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-GiovanniXIII, per l’implementazione delle linee guida regionali (DGR 1878 del 30/11 2016).



Il convegno sarà l’occasione per presentare i dati e la metodologia del programma regionale di prevenzione dei pericoli per la salute, contro il bullismo e cyber bullismo denominato #teenexplorer, oltre che approfondire le dinamiche relazionali e le buone prassi più accreditate nell'ambito della prevenzione e della presa in carico, con un focus sugli aspetti normativi.



All’iniziativa, che si svolgerà oggi presso il Nicolaus Hotel - via C. A. Ciasca, 27 – Bari, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, interverranno Ludovico Abbaticchio, garante regionale dei diritti del minore, Anna Cammalleri, direttore regionale USR, Vito Montanaro, direttore dipartimento salute Regione Puglia, Ida Tammaccaro, primo Dirigente polizia postale, la dottoressa Matilde Carlucci direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico-Giovanni XIII. Parteciperà inoltre, la Presidente nazionale del CISMAI, Gloria Soavi, e interverranno relatori di rilevanza nazionale e regionale che presenteranno le caratteristiche del fenomeno e le metodologie più efficaci nell'ambito della prevenzione e della presa in carico. Prevista la partecipazione dei referenti delle equipe e dei servizi delle reti territoriali antiviolenza (oltre 560 operatori) pugliesi e i referenti del mondo della scuola.