Bari, 10 dicembre 2019 – Il Premio le “100 Eccellenze Italiane” racconta le storie di successo dei protagonisti della migliore Italia 2019.



Tra le cento personalità selezionate e per categoria da una apposita giuria, figura il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, professore Ordinario di Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici, distintosi per il settore dell’Ingegneria Elettronica.



Il riconoscimento proviene dalla proposta segnalata dall’Osservatorio delle Eccellenze Italiane della casa editrice RDE e designate dal Comitato di Redazione con la sovrintendenza di un Comitato d’Onore, (Presidente, Aldo Carosi, Vicepresidente Vicario della Corte Costituzionale).



L’apposita cerimonia, organizzata dall’Associazione LIBER, si è tenuta lo scorso giovedì, 5 dicembre a Roma, nella rinomata Sala della Protomoteca del Campidoglio.



Gli organizzatori dell’iniziativa hanno voluto anche per il corrente anno premiare i 100 protagonisti e le istituzioni della migliore Italia, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese.

I settori da cui provengono i cento protagonisti sono: ricerca, medicina, turismo, beni culturali, sport, agroalimentare, enogastronomia, fashion, ingegneria, design, arredamento, architettura, edilizia, meccanica, ingegneria, domotica, cantieristica navale, automobile, scultura, pittura, fotografia, filosofia, poesia, diritto, economia, finanza, servizi, ambiente, sociale, musica, cinema, teatro.



L’evento, giunto alla quinta edizione, è stato Patrocinato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Interno; Ministero della Salute; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Istituto Superiore di Sanità; Consiglio Nazionale delle Ricerche; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Federazione Medici di Famiglia; Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; FederManager; Confederazione Italiana Armatori; Federturismo Confindustria.