14 dicembre - “MUSICA AL CASTELLO” Concerto per soprano, tenore e piano solo - CASTELLO SVEVO DI BARI 14/12/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

CASTELLO SVEVO DI BARI



Sabato 14 dicembre ore 20.30



“MUSICA AL CASTELLO”

Concerto per soprano, tenore e piano solo





Apertura straordinaria serale dalle ore 19.30 alle ore 22.30

(ultimo ingresso al pubblico ore 22.00)





Nell’ambito delle aperture straordinarie serali indette dal MiBACT in tutti i luoghi statali della cultura, sabato 14 dicembre alle ore 20.30, il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello di Bari presentano un concerto dal titolo “Musica al Castello” nella suggestiva sala dedicata a Bona Sforza.



Angela Cuoccio (soprano), Gianni Leccese (tenore) e Marco Mancini (piano) saranno i protagonisti di una serata all’insegna di alcune delle arie più note di Georges Bizet, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Fryderyk Chopin, Erik Satie e Claude Debussy. Non mancheranno brani della tradizione natalizia come i celebri White Christmas e Cantique de Noel di Adolphe-Charles Adam e altri da sempre suggestivi e variamente interpretati come Memory tratto da Cats, musical composto da Andrew Lloyd Webber e Musica proibita, romanza italiana composta da Stanislao Gastaldon sotto lo pseudonimo di Flick-Flock e, per finire, alcuni brani considerati delle pietre miliari della tradizione classica napoletana come I'te vurria vasà e Torna a Surriento. Presenta Barbara Mangini.



Per l’occasione il Castello osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso al pubblico alle ore 22.00).

Costo di partecipazione all’evento: € 6.00