11 dicembre -AL CONSERVATORIO “NICOLO’ PICCINNI” DI BARI, IL TRADIZIONALE CONCERTO NATALIZIO INTERFORZE 11/12/2019 Mercoledì 11 dicembre, ingresso alle ore 19.30, sipario alle ore 20.00, la “Banda Interforze” del Presidio Militare di Bari si esibirà nel tradizionale concerto natalizio nell’auditorium “Nino Rota del Conservatorio N. Piccinni” di Bari.



Il programma serale prevede l’esecuzione di musiche di Nino Rota, J. de Haan, L. Bernestein, I. Berlin, R. Cetera, N. Iwai e vedrà, inoltre, la partecipazione della “Big Band” del Conservatorio Piccinni, diretta dal maestro V.A. Morra.



Anche quest’anno il Concerto Interforze sarà legato alla sensibilizzazione sui temi della solidarietà sostenendo l’Associazione MARCOBALENO da sempre impegnata a promuovere e realizzare il sostegno, l’assistenza e l’integrazione delle persone svantaggiate con particolare attenzione ai minori, sensibilizzando l’opinione pubblica ed organizzando eventi.



Questo concerto eseguito da un complesso bandistico di elementi di tutte le Forze Armate, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, esprime emblematicamente la coesione e l’unità di intenti di quanti giurando fedeltà alla Repubblica e alle sue Istituzioni si impegnano con onore a difenderle fino all’estremo sacrificio.



Si tratta di una Banda Musicale diretta da Maestri in uniforme che mettono a fattor comune le proprie esperienze, le proprie professionalità ed esprimono, di fatto, il concetto di SQUADRA.



Al di là del colore della propria uniforme, INSIEME, per il successo comune. In piccolo, oggi, si realizza la consueta integrazione, fra Forze Armate e Forze di Polizia che le orienta verso l’obiettivo comune: servire il Paese! E’ quello che le Forze Armate, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato sono abituate a fare, DA SEMPRE, occupandosi, primariamente della sicurezza, per terra, per mare; ciascuna con le proprie peculiarità, al servizio del bene comune.



Note sulla Banda Interforze, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.



Essa è stata costituita riunendo gli organici delle Bande Militari dei reparti che operano sul territorio.



In particolare è costituita dalla Fanfara del Comando delle Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea di Bari, a cui si aggiungono elementi della Banda Brigata Meccanizzata Pinerolo, la fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri, dell’Arma del Carabinieri del Comando Legione Puglia, della Legione Allievi della Guardia di Finanza, della Fanfara del Comando SUD Marittimo di Taranto e della Fanfara della Polizia di Stato.



La direzione è affidata alternativamente ai Maestri: 1° Luogotenente Nicola Cotugno, direttore della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, dal Luogotenente Gregorio Pasquino Direttore della Fanfara della Legione Allievi finanzieri, dal Luogotenente Carlo Resta direttore della Banda Brigata Meccanizzata Pinerolo, dal 1° Lgt. Michele DI SABATO Direttore della Fanfara di Presidio Comando SUD Marittimo Taranto, dal Luogotenente Giovanni Carrozzo della fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri.