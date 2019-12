18 dicembre - La Crazy Roll Band di Gaetano Carrozzo inaugura la nuova stagione del MaliSud – music soul a Corigliano 18/12/2019 Mercoledì 18 dicembre il celebre locale salentino riapre le sue porte

con una grande festa tra swing, R&B e Rockabilly



Venerdì 20 il live degli Uppertones





Saranno i ritmi contagiosi della Crazy Roll Band di Gaetano Carrozzo con la voce di Marta De Giuseppe (Marco Girardo alla batteria, Andrea Rossetti al pianoforte) a fare da colonna sonora al party di apertura del MaliSud – music soul, il pub nella centralissima piazza Vittoria a Corigliano d’Otranto, mercoledì 18 dicembre a partire dalle 21.

Una festa in grande stile per inaugurare una stagione tutta nuova per il progetto che vede la direzione artistica di Titti Stomeo.



Un luogo il cui nome ne suggerisce l’essenza: un’anima musicale che si svela di settimana in settimana, quando la musica diventa un regalo prezioso, quasi una sorpresa.

Ogni dettaglio è stato curato con pazienza e passione per accogliere il pubblico in un vero e proprio abbraccio, per dare vita a un luogo in cui “stare bene”, dove poter degustare cibi, birre e vini, liquori e distillati selezionati secondo la qualità più alta.



La Crazy Roll Band è un progetto di Gaetano Carrozzo che parte dalle dodici caldissime e passionali battute del Blues per poi esplodere sui solari e travolgenti ritmi del Rock’n’roll, Rockabilly e R&B, con un repertorio tutto al femminile alla riscoperta dei maggiori successi delle più grandi donne e interpreti americane come Etta James, Ruth Brown, Wanda Jackson, Breda Lee. Un live intenso e divertente che coinvolge attivamente il pubblico di tutte le età.



Già in programma anche un secondo appuntamento musicale di respiro internazionale, venerdì 20 dicembre con gli Uppertones, il trio guidato dal Mr T-Bone, cantante, trombonista e compositore celebre in tutto il mondo.

Proprio a Corigliano, centro salentino di grande ispirazione per le innumerevoli iniziative di valorizzazione della cultura e della musica, rinasce un nuovo modo di vivere l’intrattenimento.