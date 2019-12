Canosa - Un viaggio indietro nel tempo tra la magia del Presepe Vivente e i fasti dell'antica Canusium 11/12/2019 La 16^ edizione del Presepe Vivente Canosa in Zona Costantinopoli nei giorni 26, 27,28, 29 Dicembre 2019 e 3, 4, 5, 6 Gennaio 2020, dalle 17:30 alle 20:30.

Il Presepe Vivente nasce a Canosa di Puglia nel lontano 1994 grazie all'omonimo Comitato organizzatore di una delle più belle manifestazioni religiose e culturali della Puglia, che vede la partecipazione di oltre 300 figuranti di ogni età che, con spirito di sacrificio, animano le oltre 25 scene di vita quotidiana del villaggio presepiale nell'area, oggi, di 12.000 metri quadri, ogni anno recuperata da un gruppo di volontari, generoso e caparbio.



Il Presepe Vivente, patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia, dalla Regione Puglia e dalla Provincia Bat, si svolge in alcune serate e richiama migliaia di turisti provenienti da ogni parte della Puglia e d'Italia che, seguendo un percorso guidato di oltre 300 metri, si ritrovano ad ammirare uno spettacolo così suggestivo da riportarli indietro di 2000 anni, nella Betlemme che ha visto nascere Nostro Signore.



In occasione dell'evento sarà possibile prendere parte a due differenti tour archeologici. Alle ore 10.30 (partenza da Museo arch. Nazionale, via Kennedy 18) si svolgerà l'intinerario " A spasso nel tempo", in cui si scopriranno i tesori preziosi e tangibili della secolare storia di Canusium visitando: il Museo Archeologico di Palazzo Sinesi, con le raffinate ceramiche funerarie provenienti dalla Tomba Varrese (IV-III sec. a.C.); la Domus romana di Colle Montescupolo, tipico esempio di dimora d’epoca imperiale (I sec.d.C.-I sec. d.C.); il caratteristico Ipogeo Scocchera B (III-II sec. a.C.); il Parco Archeologico di San Giovanni (VI sec. d.C.), importante edificazione paleocristiana; il Mausoleo di Marco Boemondo d’Altavilla (XII sec.), eroe della I Crociata.

Alle ore 13.30 sarà possibile assaporare le bontà tipiche del territorio usufruendo di un menù convenzionato.



Alle ore 15.30 (partenza da viale I Maggio,17) si svolgerà il tour " La città degli ipogei". Un percorso monotematico alla scoperta di Canosa daunia-ellenistica, un'affascinante esplorazione del sottosuolo della città e dei tesori che nascondeva: gli ipogei e i corredi funerari. Gli ipogei sono le dimore ultraterrene dei "principi dauni", tombe interamente scavate nel tufo e risalenti al IV-III sec. a.C. I siti visitabili saranno: gli Ipogei Lagrasta (IV-I sec. a.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione; l'Ipogeo D'Ambra (IV-III sec. a.C.), interamente scavato nell'argilla; l'Ipogeo del Cerbero (III sec. a.C.), il quale presenta l'affresco del mitologico cane a tre teste Cerbero(con videomapping) e l'Ipogeo di Vico San Martino (V-I sec. a.C.)., complesso funerario con diverse tipologie di ambienti.



Alle ore 17.30 (zona Costantinopoli)-PRESEPE VIVENTE

Per info e prenotazione obbligatoria è possibile contattare il seguente numero telefonico +39 333 88 56 300, al quale si rimanda per ogni ulteriore informazione.