Poli – Officine Culturali, a San Pancrazio Salentino (Lecce) si inaugura la Community Library 11/12/2019 Apre le sue porte il 13 dicembre 2019 a San Pancrazio Salentino (ore 18, ingresso libero) la Community Library “Poli – Officine Culturali”, una biblioteca per la comunità e della comunità, che fungerà da punto di riferimento e di ritrovo per la promozione della cultura e dell’informazione sul territorio.

L’inaugurazione, in collaborazione con ARCI Brindisi, Istituto Comprensivo Statale di San Pancrazio, Co.m.media srl, si aprirà con i saluti istituzionali da parte del Sindaco di San Pancrazio Salentino Salvatore Ripa, dell’assessore alla Cultura Anna Maria Faggiano, e del Presidente di Arci Brindisi Vincenzo Catamo. Interverrà inoltre la progettista Loredana Gianfrate. La serata proseguirà con una serie di attività che consentiranno di conoscere e vivere gli spazi della struttura, dai laboratori ludici e ricreativi rivolti ai bambini fino agli eventi che si terranno in serata. L’intrattenimento musicale sarà affidato alla cantante e strumentista brindisina Sabrina De Mitri.

La Biblioteca di Comunità è una operazione cofinanziata dal P.O.R. Puglia F.E.S.R. - FSE 2014-2020 Asse Prioritario VI “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”- Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.