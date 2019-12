Sarà inaugurata domenica 15 dicembre la rinnovata piazza di Triggianello, Puglia, Italy. 12/12/2019 Triggianello: ecco la nuova piazza!



Al termine di un restyling completo durato quasi un anno, con il progetto iniziale rivisitato e migliorato grazie anche alla partecipazione attiva della popolazione residente, è possibile già ammirare la nuova conformazione dei luoghi al centro della nostra frazione.



Il recupero dell’area e la valorizzazione architettonica hanno puntato alla realizzazione di una piazza-giardino, con la nuova pavimentazione dinanzi alla chiesa della Madonna Addolorata che ha trasformato la zona carrabile in pedonale, la creazione di nuove aiuole con panchine in pietra, la posa in opera di una fontana fra la piazzetta del sagrato e il monumento ai caduti (nei prossimi giorni), una moderna illuminazione a led.



Al fine di celebrare insieme ai cittadini la restituzione alla comunità della zona interessata dalla riqualificazione urbana è stata organizzata dal Comitato spontaneo di Triggianello una cerimonia pubblica di inaugurazione.



A partire dalle ore 18 si terrà il rito, a cui parteciperanno la senatrice Patty L'Abbate, Pasquale Loiacono Sindaco di Conversano, il progettista arch. Giovanni Vitto, l'Assessore ai LL.PP. di Castellana Grotte Franca De Bellis e tutte le autorità dei comuni di Conversano, Castellana Grotte, Monopoli e Polignano a Mare.