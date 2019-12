Bari - CONSUMI, GLI ITALIANI VOGLIONO CONOSCERE CIÒ CHE PORTANO A TAVOLA - degustazione verticale di formaggi 12/12/2019 CONSUMI, GLI ITALIANI VOGLIONO CONOSCERE CIÒ CHE PORTANO A TAVOLA

Bari, domani TUTTO ESAURITO per la prima verticale di formaggio del Centro Sud

Vince la didattica del latte, elemento chiave della nostra alimentazione quotidiana! Tutto esaurito per la serata evento di domani venerdì 13 dicembre, ore 18, a Villa Romanazzi Carducci dedicata alla prima, storica, verticale di formaggio organizzata per il Centro Sud dal Consorzio Valorizzazione Prodotti Razza Bruna Italiana (Cvprbi), in collaborazione con l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi (Onaf). Piccoli numeri, con grande forza della passione: il Consorzio disolabruna® mette insieme in tutto il Belpaese 26 allevatori e casari, l’Onaf in Puglia è giovane con tre anni di attività ed ha formato 90 Assaggiatori di formaggi e 24 Maestri Assaggiatori (in totale 115). Insomma, una goccia di latte nell’oceano di latti senza identità che invadono quotidianamente l’Italia.

Il formaggio più imitato al mondo è il parmigiano reggiano, che fa della stagionatura accurata e graduale uno dei suoi punti di forza. Il Centro Sud, in questi ultimi 20 anni, ha investito poco sulla stagionatura e l’affinamento dei formaggi. Ma la “rivoluzione” del formaggio con Bari “capitale” per un giorno, sembra iniziata.

Cosa è una verticale di formaggio? Significa degustare sei annate differenti con la guida di una delle maggiori esperte d’Italia: la vicepresidente Onaf Maria Sarnataro, altresì vicepresidente AIS (Associazione italiana Sommelier) Campania.

Perché la razza Bruna è differente? Anche nel settore zootecnico valgono le stesse regole della natura del vino: se la vigna produce meno, il vino è di qualità più alta. Nello stesso modo, se le vacche producono di meno come avviene per la razza Bruna, il latte ha caratteristiche più pregiate, fatto salva l’attività di management dell’uomo.

E le sue origini? Biodiversità, caseina e longevità sono le parole chiave che caratterizzano le bovine brune, razza presente sul territorio nazionale già nel 1500. Viene allevata soprattutto nelle aree dell’arco Alpino e del Sud Italia. Nelle zone più interne delle Murge e nelle zone montuose, il valore aggiunto del latte di Bruna, contribuisce alla sopravvivenza della zootecnia: gli allevatori sono i custodi delle aree più remote di Puglia e Basilicata e dell’Italia intera.