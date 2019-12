Acquaviva delle Fonti (Bari) - DRIVING EXPERIENCE: i giovani sperimentano la guida in stato di ebrezza 13/12/2019 Stamattina l’autoscuola Guidare, Ready2Go e l’associazione di volontariato Dico NO alla droga Puglia hanno organizzato l’evento “Driving Experience” presso la sala comunale Colafemmina e all’esterno in Piazza Garibaldi ad Acquaviva delle Fonti.



Un momento volto ad approfondire la tematica dell’informazione come strumento per contrastare l’uso delle droghe e dell’alcool. Certi che l’unico strumento per prevenire l’uso e l’abuso delle droghe possa essere l’informazione, i volontari dell’associazione da tempo si battono per diffondere una estesa cultura di conoscenza in quanto sanno bene che: “L’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale è la droga.”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.



Dopo la lezione teorica presso la sala comunale, alcuni istruttori professionisti hanno fatto sperimentare il Driving Test con un simulatore per distorcere la vista come in stato di ebrezza. L’evento è stato riservato agli studenti delle quinte superiori di Acquaviva, in quanto prossimi alla patente e quindi pubblico più sensibile.



Durante la mattinata i volontari di Dico NO alla droga Puglia hanno distribuito il materiale informativo del programma internazionale “La Verità sulla Droga”: opuscoli che spiegano gli effetti a breve e lungo termine delle sostanze, i nomi comuni, la composizione ed alcune testimonianze.