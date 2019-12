Sabato 14 dicembre a Monte Sant’Angelo vernissage 2020 del circuito mtb Sulle Orme dei Sanniti 13/12/2019 Per il settimo anno di fila, l’appuntamento con il circuito fuoristrada Sulle Orme dei Sanniti suscita sempre grande emozione tra gli appassionati di mountain bike e tra i più stretti addetti ai lavori coinvolgendo le regioni del Centro-Sud Italia dove i Sanniti, fiero popolo italico, hanno dimorato nella loro lunga storia.

Il circuito è un importante esempio di capacità organizzativa che guarda non soltanto agli aspetti tecnici della singola gara ma oltrepassano i confini di quella promozione del ciclismo della quale se ne giovano appieno le regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia che ospiteranno le sei prove: 22 marzo Scerni (gara cross country), 3 maggio Piedimonte Matese (granfondo), 17 maggio Filignano (marathon), 21 giugno Bojano (cross country), 28 giugno Monte Sant’Angelo (granfondo) e 20 settembre San Bartolomeo in Galdo (granfondo).

Il vernissage si terrà sabato 14 dicembre a Monte Sant’Angelo (presso la biblioteca comunale a partire dalle 17:00) alla presenza delle autorità locali, dei responsabili del circuito e di ogni singolo comitato organizzatore di tappa cui seguirà un rinfresco ed anche l’opportunità di visitare la Grotta di San Michele Arcangelo (patrimonio mondiale dell’Unesco).