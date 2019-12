15 dicembre - “Giangi & The Formers - Concerto pop-rock” al quartiere San Paolo di Bari 15/12/2019 BARI | RCU SAN PAOLO-STANIC-VILLAGGIO DEL LAVORATORE



Domenica alle 20 appuntamento nell’auditorium del Centro Multimediale Karol per l’evento organizzato dal Centro servizi per le famiglie San Paolo - Stanic - Villaggio del Lavoratore in collaborazione con la Rete Civica Urbana “Kilim”



Un viaggio appassionato attraverso la storia della musica internazionale e italiana, con una selezione accurata di brani: è “Giangi & The Formers - Concerto pop-rock”, l’evento organizzato dal Centro Servizi per le Famiglie San Paolo-Stanic-Villaggio del Lavoratore in collaborazione con la Rete Civica Urbana (RCU) “Kilim”. Lo spettacolo, ad accesso libero e gratuito, si svolgerà domenica 15 dicembre a partire dalle 20 nell’Auditorium del Centro Multimediale Karol “Fondazione Giovanni Paolo II" in via Marche 1. Per informazioni: 080.9758750.



“Giangi & The Formers - Concerto pop-rock” rientra nel programma di attività della RCU “Kilim” che prevede fino a febbraio appuntamenti nei quartieri San Paolo, Stanic e Villaggio del Lavoratore. Si potrà partecipare alla realizzazione di film, utilizzare un simulatore di guida per comprendere i rischi dell’uso di alcol e droghe, raccogliere le olive a Lama Balice e conoscere le storie delle tante “anime salve” attraverso la poetica di Fabrizio De André. Quattro mesi in cui 11 associazioni e cooperative di quartiere organizzeranno 13 eventi nell’ambito del programma finanziato dal Comune di Bari.



La RCU “Kilim” prende il nome dal tipico tappeto orientale per rappresentare l'intreccio di diverse realtà ed esperienze che creano un unico disegno, quello appunto della rete civica. Il programma RCU - Reti Civiche Urbane mira a rafforzare l’identità territoriale e il capitale sociale dei quartieri della città di Bari attraverso l’attivazione e la promozione di processi di partecipazione comunitaria. Il Comune di Bari ha suddiviso la città in 12 reti civiche, assegnando un budget a ciascuno sulla base di parametri demografici e socio-economici. Il progetto è finanziato con fondi POC Metro (Programma Operativo Complementare al PON “Città Metropolitane” 2014 – 2020).