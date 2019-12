Con oltre 40.000 studenti in visita, si chiude a Bari la 25°edizione del Salone dello Studente Campus Orienta 13/12/2019 Si è conclusa oggi, con un grande successo di pubblico, oltre 40mila studenti e docenti in visita, la tappa di Bari del Salone dello Studente Campus Orienta, la più grande manifestazione dedicata all’orientamento, organizzata da Class Editori, avvicinando così gli studenti italiani al mondo dell’università, della formazione post diploma e del lavoro.



Circa 100 stand di atenei, italiani e stranieri, scuole di alta formazione, accademie, e istituti tecnici superiori hanno accolto e informato gli studenti delle scuole superiori provenienti da tutte le province della Puglia.

Molto visitato, al salone, lo stand istituzionale della Regione, #studioinpuglia, dedicato alle possibilità di formazione nel territorio.

“La Regione crede molto nel valore dello studente in Puglia”, ha detto al Salone Annalisa Bellino, dirigente regionale del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, portando i saluti del governatore Michele Emiliano e annunciando l’intenzione della Regione di stanziare 9 milioni di euro per facilitare il percorso dello studente dalla scuola dell’obbligo fino all’università, più altri 3 per borse di studio e libri di testo. “Ogni anno investiamo milioni di euro per garantire ai nostri studenti e alle nostre studentesse un sistema di alta formazione di eccellenza, capace di competere su scala nazionale e supportato da un valido welfare in materia di diritto allo studio”, ha ribadito Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia. “La Regione continuerà in questa direzione, incentivando i ragazzi e le ragazze a scegliere la Puglia come luogo del futuro”.



Tantissime le iniziative che hanno arricchito il programma del Salone: presentazioni delle offerte formative delle università del territorio, nazionali e internazionali, gli appuntamenti di orientamento con pool di counselor esperti, il game test di educazione finanziaria #iopensopositivo, masterclass sulle soft skills, incontri, seminari e convegni sulle nuove tendenze del mondo del lavoro. Molto partecipato l’incontro “Orientare i giovani: formazione e sbocchi professionali”, a cura degli esperti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata.



Molto seguito dai ragazzi anche il talk show “#studioinpuglia: le Università interrogate dagli studenti”, che, in una sorta di gioco a ruoli rovesciati, ha visto i ragazzi delle scuole superiori interrogare i docenti sulle proposte formative degli atenei pugliesi. Hanno partecipato: Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, Giuseppe Pirlo, docente di Sistemi di Elaborazione delle informazioni all’Università degli Studi di Bari, Attilio Pisanò, docente di Filosofia del diritto all’Università del Salento, Daniela Dato, docente di Pedagogia all’Università di Foggia e Antonello Garzoni, docente di Economia aziendale alla Libera Università Mediterranea Lum. Al talk show era presente anche l’assessore Sebastiano Leo.



Chiusa la tappa di Bari, che conclude la prima parte dell’anno, il Salone dello Studente Campus Orienta tornerà a gennaio 2020 a Cagliari (per la prima volta in Sardegna), dove parteciperà, dal 28 al 30 gennaio, all’International Job Meeting.



Il Salone dello Studente di Bari è un evento Campus Orienta, Class Editori che ha ottenuto il patrocinio di Commissione Europea, Comune di Bari, Città metropolitana di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia ed è organizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, con la partecipazione di Esn Italia Erasmus Student Network Bari, InTribe, Talents Venture, Aspic, Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

Tra i partner #IoPensoPositivo-Educare alla Finanza, Gambero Rosso e Telesia.

Sponsor, Coca-Cola HBC Italia, Università telematica Pegaso.