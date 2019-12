Francavilla Fontana (Brindisi) - Appuntamento con Incanto di Natale 14/12/2019 Dopo il grande successo di domenica 8 dicembre, torna l'appuntamento con Incanto di Natale, il cartellone di eventi organizzato dall'Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco ed il Maff.



Si comincerà dalle 9.00 su Viale Lilla con i Mercatini dell'antiquariato. Dalle 10.30 spazio alla musica itinerante nel centro cittadino a cura della Banda Giuseppe Verdi. In Piazza Dante, sempre dalle 10:30, per la gioia dei bambini arriva Babbo Natale! Alle 17.00 appuntamento a Castello Imperiali con il concerto di Natale del coro del Secondo Istituto Comprensivo. Dalle 18.00 nelle strade e nelle piazze del centro performance artistiche dell'Associazione Imperiali di Puglia. A partire dalle 18.30 tornano gli artisti di strada con giochi acrobatici, magia e tante sorprese. Dalle 19.00 in piazza Dante pioveranno pettole con degustazioni a cura della Pro Loco.



Francavilla nelle ultime settimane è stata invasa dalle luci e dal calore dell'atmosfera natalizia. Un contributo importante a tutto ciò è arrivato anche da due importanti realtà produttive del territorio.



Nei giorni scorsi la rotatoria di Borgo Croce è tornata ad ospitare l'imponente albero di Natale donato da Prefabbricati Pugliesi. Il cono di luce, composto da 135mila luci a led intrecciate su una struttura metallica alta più di 10 metri, sorge al centro della rotatoria, opera essa stessa donata alla Città dall’azienda del Presidente Massimo Ferrarese.



L'aria di festa ha conquistato anche un altro monumento simbolo, Castello Imperiali, che ospita sulla sua sua maestosa facciata una illuminazione artistica donata alla Città dalla Trade Service di Giuseppe Capuano.