18 dicembre - Per InChiostri DiVersi, “Le storie di PhLebas” di Rosa COLELLA a Bari 18/12/2019 InChiostri DiVersi – gusto, parole e musica Oyster pub – Via Putignani 71, Bari





“Le storie di PhLebas” di Rosa COLELLA

Mercoledì 18/12/2019 h. 21:00







InChiostri DiVersi è una rassegna letteraria - musicale da vivere con gusto. Ogni appuntamento è un reading diverso: un autore ci presenterà il suo libro, le sue poesie, i suoi racconti. La lettura verrà intervallata dalle gustose proposte dell'Oyster e dall' accompagnamento musicale dei migliori artisti locali coordinati da Carlo Ragno & Monsters of Bari. La selezione degli autori e parte letteraria a cura di Antonio Rotondo, Antonella Vairano e Circolo Letterario Vento Adriatico.



Il Circolo Letterario VENTO ADRIATICO, nasce sul territorio con la volontà di coinvolgere attivamente la cittadinanza nell’essere soggetti partecipi nella ricerca e nella condivisione di percorsi nell’ambito culturale e non solo. Il Circolo è attivo nel campo del volontariato e nell’organizzazione di eventi aggregativi che spaziano dall’arte, alla musica, poesia, fotografia, ecc. Rosa Colella scrive poesie sin da piccola; su tovaglioli, carta per imballaggi, sulle mani per non dimenticare i versi che in quel momento attraversano la sua mente.



Per lei è buona la prima, istintiva come poche, non porta quasi mai correzioni ai suoi versi. E' fondatrice del coro "In…Canti di donne" che cerca di recuperare il patrimonio tradizionale della nostra terra. Nel repertorio ci sono, tra l'altro, anche brani tradizionali provenienti da altre nazioni sparse nel mondo. Il loro repertorio spazia dai canti delle mondine, a Rosa Balistreri, Caterina Buono, Maria Carta ed Enzo del Re, solo per citarne alcuni.



Organizza eventi sia con l’Associazione culturale “Alma Terra” che con il “Club della Canzone d’Autore Città di Bari”. Fa parte delle “brigate poeti rivoluzionari” La serata si terrà presso l’Oyster pub, via Putignani 71 Bari, in data 18/12/2019 a partire dalle 21:00. Ingresso libero.