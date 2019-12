Successo clamoroso per la VI Edizione del Taranto Comix, gli organizzatori sono già al lavoro sulla prossima edizione 16/12/2019 Il 14 e il 15 dicembre il Palafiom ha ospitato la VI Edizione del Taranto Comix: l'evento dedicato ai fumetti e ai videogiochi.

Due giorni indimenticabili quelli che hanno vissuto gli appassionati di fumetti e videogiochi al Palafiom di Taranto. Il Taranto Comix – che quest'anno ha celebrato la VI Edizione e che è diventato il punto di riferimento degli addicted del settore – ha segnato l'ennesimo punto positivo dimostrando che “non bisogna mai porsi limiti”: il messaggio che gli organizzatori, Danilo Curatti, Luigi Minonne e Andrea Romandini, hanno lanciato fin dall'inizio attraverso il manifesto ufficiale realizzato dal tarantino Nicola Sammarco.

Ed è stato proprio grazie a Sammarco che il Taranto Comix ha mosso i primi passi oltre confine aprendo le porte a un personaggio come Dany Fernandez Casas, che da Madrid è atterrato nella città dei due mari inaugurando, tra le altre cose, il ciclo di eventi collaterali della manifestazione: un workshop di venerdì 13 dicembre, al Mudi.

“Stiamo già lavorando alla prossima edizione – commentano gli organizzatori – mossi non solo dall'entusiasmo ma anche dal desiderio di regalare alla nostra città un'occasione culturale unica. Non solo, faremo in modo che del Taranto Comix si parli tutto l'anno, attraverso eventi collaterali che coinvolgano appassionati e non, con il supporto prezioso del Comune di Taranto, che ci affiancherà come ha sottolineato lo stesso assessore Fabiano Marti durante la conferenza stampa di presentazione.”

Insomma, tra gli ampi spazi dedicati ai bambini, grazie anche al contributo di Grafite, che ha attirato i giovanissimi con i corsi gratuiti di disegno, gli artisti di fama nazionale, gli interventi sul palco, la musica, gli sketch live e la sfilata Cosplay, il Taranto Comix ha riscosso il successo sperato. A rendere l'evento ancora più prestigioso ci ha pensato, inoltre, il Premio Eisner 2019, Andrea Sorrentino, che ha portato in anteprima le prime tavole di Joker: KILLER SMILE, il suo nuovo lavoro di prossima pubblicazione. Il Taranto Comix continua così ad essere una grande festa capace di coinvolgere gente da ogni parte della Puglia e dell'Italia, parlando il linguaggio universale delle nuvole bianche che arriva indistintamente a grandi e piccoli.



L'evento gode del patrocinio del Comune di Taranto.

Si ringraziano i partner dell'evento: Grafite – Scuola di Grafica e Fumetto – Nakama Comics&Manga – Pino Cuozzo – Wired

Si ringraziano gli Sponsor che sostengono l'evento: Acqua Orsini – Larocca Assicurazioni – J Office Taranto

Si ringrazia Se Dico Taranto, media partner dell'evento.