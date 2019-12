BARI2020, la Cittą in mostra con gli scatti di Murgia Enjoy e del Fotoclub Murgia 17/12/2019 Con la finalità di promuovere il territorio e di far conoscere da una prospettiva diversa la bellezza della Città, l'associazione culturale Murgia Enjoy, in collaborazione con il Fotoclub Murgia, ha raccolto decine di scatti fotografici che immortalano i vari scorci caratteristici della Città di Bari nella sua folgorante bellezza.

Gli scatti saranno esposti sabato 21 dicembre dalle ore 19 alle 23 nella Galleria "Spaziogiovani" in via Venezia, n.41 a Bari. Le stampe in mostra saranno omaggiate dai fotoamatori all'associazione AutismoInsieme ONLUS, che potrà utilizzare il ricavato della vendita per gli scopi statutari. La mostra ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Bari e del Presidente del Consiglio regionale della Puglia concesso con atto n. 1684 del 13/12/2019.

Forte dell'esperienza e del successo della realizzazione dei precedenti calendari, che nelle ultime edizioni hanno promosso i territori del Parco Nazionale dell'Alta Murgia nel 2018 e di Matera nel 2019, l'associazione ha, inoltre, realizzato il calendario associativo "BARI2020" utilizzando una selezione delle foto in mostra.

Il calendario associativo "BARI2020", che sarà presentato al termine della mostra, contiene su ogni foto il QR code che consente di ottenere con estrema facilità, tramite smartphone, le indicazioni della località immortalata.

La distribuzione dei calendari avverrà durante le diverse attività associative proposte in Puglia ed in Basilicata e finalizzate alla promozione, alla valorizzazione ed alla tutela del territorio.

A breve, inoltre, sarà disponibile e scaricabile gratuitamente, sulla piattaforma Play Store, l'applicazione per smartphone Android "BARI2020: il calendario di Murgia Enjoy" che, insieme alle foto della Città, consentirà di avere sul proprio telefono, visibili data ed ora, oltre ai link delle piattaforme nelle quali sono documentate le attività dell'associazione. Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/554956111754452/