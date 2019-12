23 dicembre - evento Free Home High School @ Banzi - Lecce 23/12/2019 CORPI e ANTICORPI FESTIVAL prevede un programma diffuso che include giornate di attivazione pedagogica in co-gestione con gli studenti (18-21 dicembre) che si concluderanno il 23 dicembre con un ricco OPEN DAY presso il liceo Banzi con la presentazione dei lavori realizzati a conclusione del laboratorio di teatro-danza a cura di Barbara Toma e di cinema documentario condotto da Muud Film, l’introduzione al corso Educazione con e per i Diritti Umani a cura di Andrea Pignataro (Terzo Millennio) e la presentazione in anteprima del film d’arte Gente di Farina, Sale e Acqua realizzato a Castiglione d’Otranto dal gruppo di artisti russi di rilevanza internazionale Chto Delat.



Il collettivo di San Pietroburgo animerà tre forum pubblici (aula magna, Banzi il 23 mattina, Cineporto di Lecce il 23 sera ore 20, al Mulino di Comunità per Lo spirito del grano a cura di Casa delle Agriculture il 27 dicembre a Castiglione d’Otranto).

Presso il Liceo Banzi sarà anche visitabile la mostra fotografica Dietro le porte di Lecce di Andrea Gabellone, e il percorso illustrativo/sonoro Attraverso. Dentro, in fondo e oltre gli stereotipi sull'immigrazione, in collaborazione con La Mantice.



Il festival include una residenza internazionale (28 dicembre - 2 gennaio) sui temi di arte, educazione, giustizia sociale e ambientale, in collaborazione con il network internazionale Ecoversities Alliance e conclude per l’anno 2019 le iniziative di Free Home University, al crocevia tra arte partecipata, ricerca sociale, pedagogia sperimentale e impegno politico, portate avanti sin dal 2014.



I percorsi artistico-formativi e la ricerca-azione con i protagonisti culturali che il territorio esprime sono stati dedicati a rafforzare le relazioni e i legami comunitari in un’epoca di crisi sociale ed ecologica, in particolare intorno a temi legati alla migrazione, ai diritti umani e ai diritti della terra. Giovani richiedenti asilo e rifugiati hanno partecipato a momenti di studio, vita e creazione in ognuna delle sessioni assieme a studenti, insegnanti, artisti e attivisti, in un percorso di conoscenza reciproca e riflessioni sul vivere in comune.



CORPI ANTICORPI si avvale della preziosa collaborazione e dei saperi di: Liceo Scientifico Banzi e BanzHack, Casa delle Agriculture Tullia e Gino, Terzo Millennio, Robabramata, Muud Film, Gruppo Umana Solidarietà.



Col supporto di Regione Puglia, Musagetes (Canada) e Apulia Film Commission/ Cineporto di Lecce