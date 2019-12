23 dicembre - “Il Grande Coro Puglia e Basilicata per Matera 2019” 23/12/2019 “Un dono d’Amore”



Uno degli eventi più attesi tra quelli promossi nel calendario di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è quello del 23 dicembre 2019 che si terrà dalle ore 20.00 alle ore 22.00 nella struttura Serra Grande della Cava del Sole, promossa dalle Chiese Cristiane Evangeliche ADI che vantano una storica presenza nella città dei Sassi e in tutto il territorio nazionale, con la partecipazione straordinaria di 200 coristi del GRANDE CORO PUGLIA E BASILICATA accompagnata dalla band musicale SERAPHIM GROUP, sotto la direzione del Maesto materano Vincenzo SCASCIAMACCHIA.



In occasione di questo evento sarà presente anche il pastore Gennaro CHIOCCA, fondatore della Beth-Shalom, associazione impegnata su tutto il territorio nazionale, nel recupero delle donne, vittime della schiavitù della prostituzione.



Il GRANDE CORO PUGLIA E BASILICATA, composto da credenti di fede evangelica pentecostale provenienti da varie località di Puglia e Basilicata, eseguirà brani incentrati sul repertorio SPIRITUAL e sulla musica tradizionale americana. La scelta del repertorio nasce dall’esigenza di testimoniare della fede cristiana e raggiungere il cuore di coloro che interverranno attraverso la musica ed il canto.



La partecipazione è a titolo gratuito.