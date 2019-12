Bari - PUGLIA RICICLONA: SI.ECO spa FA POKER 18/12/2019 BITRITTO GUIDA LA CLASSIFICA REGIONALE DEI RICICOLONI E DEI COMUNI RIFIUTI FREE



VALENZANO, L'ULTIMO ARRIVATO IN CASA SI.ECO, OTTIENE LA MENZIONE SPECIALE TENIAMOLI D'OCCHIO



Una Puglia sempre più riciclona è quella presentata questa mattina durante la XII edizione del Premio Comuni Ricicloni istituito da Legambiente in collaborazione con l’assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia e di Anci Puglia. Dai 55 comuni premiati nel 2018 si è passati ad 87 di quest’anno, con un aumento della percentuale media di differenziata dal 47,5% al 54,2%. Tra gli 87 comuni cinque si sono ulteriormente distinti con la qualifica di Comuni Rifiuti Free tra cui Bitritto che guida la classifica regionale con soli 52,2kg/ab/anno dove il servizio è gestito dalla Si.Eco spa.



La Si.Eco spa ha visto anche gli altri comuni gestiti da lei inseriti nella classifica dei Comuni Ricicloni 2019 per aver raggiunto e superato la percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65% come fissato dalla normativa nazionale. In particolare, dopo Bitritto, che guida la classifica regionale con l’83,6%, seguono Binetto al quinto posto con il 79,4% nella classifica generale e al secondo tra i comuni sotto i 10mila abitanti; Sannicandro di Bari al 14° con il 76,7% in generale e sesto nei comuni con meno di 10mila abitanti; Adelfia al 76° posto con il 67,1%.



Anche Valenzano, dove l’azienda ha iniziato la sua attività meno di un anno fa, è passata dal 50,7% al 60% di differenziata, con la stessa tipologia di raccolta e migliorando di ben 10 punti percentuali la differenziata, il che oltre a evidenziare le capacità dell'azienda e dello staff di mettere in pratica gli obiettivi prefissati, è valso anche l'ottenimento della menzione speciale Teniamoli d’occhio, conferita alle amministrazioni che nei primi 9 mesi del 2019 hanno raggiunto una media percentuale di RD pari o superiore al 55%.



Dati, quelli diffusi oggi, elaborati incrociando i dati raccolti tramite questionario inviato alle Amministrazioni locali e quelli forniti dai Comuni al servizio ciclo rifiuti e bonifica della Regione Puglia, pubblicati sul suo Portale Ambientale, che confermano ancora una volta l’eccellenza del servizio offerto da venti anni dalla Si.Eco spa, sempre più annoverata tra i leader nazionali nella consulenza e nell’espletamento dei servizi di igiene urbana.



Un’azienda che con i suoi 350 professionisti del settore gestisce il servizio integrato di igiene urbana in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria servendo circa 200 mila abitanti delle quattro regioni del Sud Italia.



«Ancora una volta non possiamo non ringraziare tutti i nostri dipendenti che quotidianamente si impegnano, ciascuno nel proprio ruolo, affinché la macchina operativa della Si.Eco spa funzioni al meglio – commenta Marco Giovanni Vasienti, amministratore della società -. E insieme a loro un ringraziamento va anche ai cittadini che hanno compreso l’importanza di fare bene la differenziata e i vantaggi che ne derivano, anche attraverso i corsi e i laboratori che periodicamente svolgiamo nelle realtà in cui operiamo. In questa fase storica – conclude Vasienti – la dedizione e l'impegno profuso dai cittadini nel rispettare le modalità di raccolta con costanza sono fondamentali quanto il lavoro del nostro staff ed è sempre più necessario creare una comunità attenta all’ambiente e offrire servizi innovativi in grado di proporre soluzioni organizzative ambientali sempre nuove tese a restituire alla collettività i giusti spazi vitali e migliorare così il livello di vivibilità degli ambienti urbani».