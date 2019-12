22 dicembre - Per AMICI DELLA MUSICA Taranto recital lirico 'Benvenuti all'Opera' 22/12/2019 AMICI DELLA MUSICA “ARCANGELO SPERANZA”

76a Stagione concertistica

sezione

“Young”

domenica 22 dicembre, ore 18

Salone della Provincia

Taranto

BENVENUTI ALL’OPERA

Alcune tra le più belle voci del Conservatorio “Paisiello”

in un recital di celebri arie e duetti

FLAVIA MURI, soprano

MIRIANA LACARBONARA, mezzosoprano

MAURO SCALONE, tenore

WENJUN LIU, baritono

STEFANO MODEO, pianista



La lirica, con il grande repertorio di arie d’opera, è una tradizione nel periodo natalizio. E gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, che di tradizione ne sanno qualcosa dall’alto di un secolo di storia ormai alle porte, domenica 22 dicembre (ore 18), nel Salone della Provincia Taranto, festeggiano il Natale con il recital “Benvenuti all’Opera” con musiche di Mozart, Donizetti, Cilea, Puccini, Verdi, Offenbach e altri grandi nomi del melodramma. E siccome la città dei due mari è anche la città di Paisiello, per questa serata speciale gli Amici della Musica hanno voluto si creasse un forte legame con l’istituto musicale che porta il nome del genius loci. Si sono, infatti, formati tutti al Conservatorio Paisiello i giovani cantanti Mauro Scalone (tenore), Flavia Muri (soprano), Miriana Lacarbonara (mezzosoprano), Liu Wenjun (baritono) e il pianista accompagnatore Stefano Modeo, protagonisti di questo recital lirico inserito nella sezione “Young” della 76a Stagione concertistica. Una serata con la quale la storica associazione tarantina augura buon Natale alla città, in un momento di grande difficoltà e incertezza, e al suo affezionato pubblico, con l’invito a regalare a prezzo scontato uno dei prossimi concerti della stagione, che riprenderà nel 2020 con una serie di appuntamenti di assoluto prestigio, soprattutto nel segno del pianoforte e dei suoi grandi interpreti, da Roberto Cappello alla coppia formata da Marialy Pacheco e Omar Sosa sino al “ribelle” della tastiera, Ivo Pogorelich.

Attraversa i secoli il programma del recital “Benvenuti all’Opera”, che si apre con un omaggio a Mozart del cinese Liu Wenjun con “Aprite un po’ quegli occhi” da “Le nozze di Figaro”, capolavoro assoluto della cosiddetta trilogia dapontiana. Poi si entrerà nel repertorio dell’Ottocento con Miriana Lacarbonara e l’“Acerba voluttà” da “Adriana Lecouvreur” di Cilea, mentre Mauro Scalone intonerà la celebre “Furtiva lagrima” dall’“Elisir d’amore” di Donizetti. Lo sguardo si allargherà alla scena europea con Flavia Muri, la quale si cimenterà con la zarzuela “El Rey que rabio” dello spagnolo Ruperto Chapì, dalla quale canterà “Mi tio se figura” interpretata in passato da grandi soprani, a partire da Montserrat Caballé. E, ancora, Miriana Lacarbonara toccherà il mondo del francese Saint-Saëns con “Mon coeur s’ouvre à ta voix” da “Samson et Dalila”. Si tornerà alla tradizione italiana con Liu Wenjun e l’aria di Malatesta “Bella siccome un angelo” dal “Don Pasquale” di Donizetti e, dopo l’intermezzo tutto pianistico di Stefano Modeo con la Polacca op. 3 “Eroica” di Chopin, si riprenderà con un’altra coppia di celebri arie, una di Puccini, “O mio babbino caro” da “Gianni Schicchi, affidata alla voce di Flavia Muri, l’altra di Verdi, “La donna è mobile” dal Rigoletto, per l’interpretazione di Mauro Scalone. Altra digressione francese con Offenbach e la Barcarola da “I racconti di Hoffman” cantata da Flavia Muri e Miriana Lacarbonara, preludio a un altro duetto, stavolta tutto al maschile, con Mauro Scalone e Liu Wenjun ne “La donna è un animale”, ancora dall’“Elisir d’amore” di Donizetti. Si mescolano le carte, e la coppia composta da Flavia Muri e Liu Wenjun dà voce a Zerlina e Don Giovanni in “Là ci darem la mano” dall’altro capolavoro di Mozart della trilogia dapontiana, prima del gran finale con il quartetto “Bella figlia dell’amore” dal “Rigoletto” di Verdi.

Prevendite sul circuito liveticket, Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, via Toscana n. 22/a (Tel. 099.7303972 -www.amicidellamusicataranto.it, Box-Office di via Nitti n. 106/a (Tel. 099.4540763) e Teatro Fusco in via Giovinazzi (Tel. 099.9949349).

La 76ª Stagione Concertistica, organizzata sotto l’egida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Dipartimento dello Spettacolo dal vivo, si avvale dei contributi della Regione Puglia e del Comune di Taranto insieme al patrocinio della Provincia.