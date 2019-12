Monopoli (Bari) - Un giardino con luci, fiori e pini a Porta Vecchia 19/12/2019 In corso anche gli interventi di potatura degli alberi



«Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di abbellimento del piazzale di Largo Portavecchia in attesa della riqualificazione complessiva del lungomare dopo i cedimenti avvenuti a inizio dell’anno». Ad affermarlo è l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Monopoli Giovanni Palmisano.



«Già prima dell’estate avevamo trasformato Largo Porta Vecchia da parcheggio di auto a giardino, adesso lo abbiamo reso ancora più accogliente con luci, fiori e pini dandogli un’atmosfera natalizia. Abbiamo creato percorsi in legno e panchine per renderlo più accogliente. Subito dopo le festività natalizie provvederemo a sostituire i pini che danno un’atmosfera natalizia con altri arbusti», afferma l’Assessore. Che continua: «Questi interventi vanno di pari passo alla progettazione di un nuovo lungomare per il quale il Consiglio Comunale nei mesi scorsi ha stanziato le somme necessarie. Si tratta di un intervento complesso che coinvolge diversi enti per il quale l’attenzione non si è mai abbassata».



Inoltre, l’Assessorato ai Lavori Pubblici sta attuando in questi giorni alcuni interventi di potature in via San Donato e in viale Aldo Moro. Dal 27 dicembre saranno interessati gli alberi di pino in via Vittorio Veneto e via Oberdan.