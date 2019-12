Monopoli, in arrivo un ricco week end per Natale con spettacoli per bambini, concerti, artisti di strada e show di luci 19/12/2019 Spettacoli per bambini, artisti di strada, show di luci e concerto di natale

Coccole Sonore con Greta & Whiskey il Ragnetto, Andreanne Thiboutout con l’Hula Hoop, Francisco Rojas con il Roue Cyr e il concerto della "Groove Party Band" in "Swing & Soul Christmas con il light show dell’Albero di Natale animano il week end di Monopoli Christmas Home.



E’ in arrivo un altro week end di spettacoli, concerti e arte di strada a Monopoli, che dal 20 al 23 Dicembre ospiterà iniziative di grande richiamo nell’ambito della manifestazione natalizia Monopoli Christmas Home.



Venerdì 20 dicembre Coccole Sonore, il canale youtube dedicato all’intrattenimento per i più piccoli con oltre 1,3 milioni di iscritti, darà vita in Piazza Vittorio Emanuele allo spettacolo musicale di Greta e Whiskey il Ragnetto insieme agli studenti degli Istituti Comprensivi della città. Tutti i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi a ballare le canzoncine di Coccole Sonore con la possibilità di ricevere in omaggio lo zainetto di Whiskey il Ragnetto.



Sabato 21 e Domenica 23 è la volta di due grandi artisti di strada: Andreanne Thiboutout, canadese, con un ricco curriculum internazionale tra cui il “Cirque de Soleil”, si esibirà in uno spettacolo romantico ed elegante di hula hoop e Francisco Rojas, acrobata cilena, la sua specialità è la Roue Cyr con cui darà vita a figure acrobatiche e di ballo sorprendenti.



Domenica 22 dicembre invece l’Albero di Natale sarà di nuovo protagonista in uno spettacolo di luci, colori e musica emozionante e coinvolgente, con una coreografia tipicamente natalizia. A seguire il concerto del quintetto jazz "Groove Party Band" in "Swing & Soul Christmas". Un progetto musicale con un repertorio di brani natalizi, in chiave swing, soul & r&b con le più belle canzoni di natale da "Have yourself a little merry christmas" alla celeberrima "White Christmas", dalla incalzante "Let It snow" alla intensa "Christmas Songs" e tanti altri.

La casa di Babbo Natale più grande di Puglia e le animazioni in Corso Umberto proseguiranno senza sosta per allietare grandi e piccini con lo spettacolo del divertente Pallonciccio e Frozen 2, l’originalissima parata dei personaggi Disney, e gli Elfi pazzi alla riscossa. Intanto le video proiezioni architetturali, con il sostegno di ENGIE Servizi SpA, continueranno ad illuminare i principali monumenti del centro storico, Castello Carlo V, Palazzo Martinelli, Piazza Palmieri, Piazza XX Settembre e Mura di Portavecchia.