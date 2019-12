20/23 dicembre - "It's like Christmas" con il Wanted Chorus diretto da Vincenzo Schettini a Bari - Mola e Ruvo di Puglia 20/12/2019 Al via la seconda parte del tour natalizio "It's like Christmas" con il Wanted Chorus diretto dal maestro Vincenzo Schettini.

Per il maestro Schettini, nel 2019 diventato intanto vero e proprio influencer con il suo canale Youtube “La Fisica che ci Piace”, una pausa dalle esperienze televisive in Rai e a Sky nella sua veste di professore di fisica e il ritorno al palco nella sua veste di musicista accanto agli splendidi artisti del Wanted Chorus.

Quattro nuove date, tutte pre-natalizie, tra il 20 e il 23 dicembre 2019.







Al via la seconda parte di “It’s like Christmas”

Wanted Chorus in quattro date tra il 20 e il 23 dicembre



Inizia domani, venerdì 20 dicembre, con altre quattro date, tutte pre-natalizie, la seconda parte del tour 2019 “It’s like Christmas” firmato dal Wanted Chorus, il coro diretto dal maestro Vincenzo Schettini che da oltre 20 anni porta nelle piazze, nelle chiese e nei teatri di Puglia la bellezza del Natale e un rockspel che travalica anche i valori delle feste e si unisce alla voglia di divertirsi del pubblico, da sempre numeroso e appassionato.



Da Bari a Barletta, da Mola di Bari a Ruvo di Puglia: It’s like Christmas è uno show chiaramente ispirato dai classici natalizi, protagonisti da sempre delle splendide esibizioni del gruppo negli ultimi due decenni, ma non solo. L’energia e la carica emotiva, la voglia e il desiderio di condivisione della bellezza, la ricerca delle cose importanti e significative per natura.



Per il maestro Vincenzo Schettini, nel 2019 diventato intanto vero e proprio influencer con il suo canale Youtube “La Fisica che ci Piace”, una pausa dalle esperienze televisive in Rai e a Sky nella sua veste di professore di fisica e il ritorno al palco nella sua veste di musicista: “Con questo nuovo concerto di Natale, stiamo raccontando il desiderio di tutti noi di vivere ogni giorno la bellezza che questo periodo ci lascia dentro. Questa narrazione avviene attraverso l’incrocio di tanti generi musicali. Interpretare sonorità diverse è, infatti, un’importante caratteristica del nostro gruppo. Ogni nostro spettacolo è differente sia perché c’è un repertorio che in parte è diverso e sia perché cambia il rapporto che si crea con il pubblico, raccontando un percorso diverso ogni volta. Questo proprio perché la nostra esibizione si basa e si caratterizza sul sentimento umano”.



Dopo i successi di Gioia del Colle e Monopoli, intanto, si riparte venerdì 20 dicembre con l’ormai tradizionale esibizione al Teatro Forma di Bari. Proprio la tappa nel capoluogo pugliese inaugura il periodo più intenso del tour “It’s like Christmas”: sabato 21 dicembre a Mola di Bari (piazza 20 settembre), domenica 22 dicembre a Ruvo di Puglia (Chiesa San Domenico) e lunedì 23 dicembre a Barletta (Chiesa Sant’Antonio).



Tutti i concerti di “It’s like Christmas” hanno inizio alle ore 20,30. Tutti gli eventi sono trasmessi anche live sui canali social del Wanted Chorus.

Per info sul tour 2019, è possibile inviare una mail a staff@wantedchorus.com o telefonare al numero 3298722294. Per info sulle singole date, è consigliato contattare direttamente gli organizzatori degli spettacoli.



Tutte le informazioni e i contatti utili sui prossimi spettacoli del Wanted Chorus sono consultabili sui canali social Wanted Chorus (facebook, instagram e youtube) e sul portale www.wantedchorus.com.