Lecce - FOCARA 2020, ARTE INTERNAZIONALE IN MOSTRA PER LA NOTTE DEL FUOCO BUONO DI PUGLIA 20/12/2019 - Accensione Fòcara

- Rete dei Fuochi di Puglia con San Marco in Lamis e Castellana Grotte

- Cantiere Museo Arte Contemporanea

- Protocollo d’intesa con Accademia di Belle Arti Lecce

- Programma Focara Festival





Saranno i fuochi d’artificio a coronare la Fòcara 2020. L’esplosione colorata con effetti luminosi e sonori illumineranno l’opera di architettura contadina, la più grande nel bacino del Mediterraneo, che prenderà fuoco il 16 gennaio per la festa di Sant’Antonio Abate a Novoli (LE).



Dalla fusione dell’arte pirotecnica con la maestrìa contadina nasce un nuovo linguaggio di condivisione: il fuoco buono di Puglia. Per la prima volta, a Novoli, arriveranno infatti le delegazioni dei comuni di San Marco in Lamis con le fracchie e di Castellana Grotte con le fanòve. L’obiettivo è entrare a far parte dell’immenso circuito europeo insieme al riconoscimento da parte dell’UNESCO dei tre poli del fuoco pugliesi.



Durante i festeggiamenti del Santo patrono Antonio Abate per le vie di Novoli arderanno le fracchie, i fuochi che indicano la strada sul Gargano nella notte del venerdì santo e bruciano senza fumo per illuminare il cammino dell’Addolorata alla ricerca del Figlio, e le fanòve che da 329 anni accendono il cielo di Puglia nella notte di festeggiamenti in onore della Madonna dell’Avetrana, l’11 gennaio, che secondo le credenze popolari salvò i contadini dalla peste. Rito e magia, tradizione e modernità si rinnovano per celebrare la Rete dei Fuochi di Puglia come attrattore turistico della stagione invernale.



“Alla Focàra la Regione c’è!”, dichiara l’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia Loredana Capone. “Ci siamo come soci fondatori di un progetto che vuole e ha diritto a mantenere la propria credibilità.

Rispetto al passato, e a una cattiva gestione che ci ha consegnato purtroppo importanti lacune, stiamo lavorando perché chi lavora possa sentirsi soddisfatto ed essere retribuito.



Per questo non ci sarà un nuovo “anno zero”, continueremo un lavoro che ha già seminato tantissimo e lo faremo insieme alla comunità, insieme a tutti quei volontari che non si sono mai tirati indietro, che non hanno mai mancato un’edizione, che si sono rimboccati le maniche anche quando tutto sembrava perduto. Perché è sulle persone che maturano le reti. Perché anche il miglior progetto senza le persone è destinato a fallire”.



In campo per la città di Novoli anche il progetto nato dalla collaborazione con l’Accademia Belle Arti di Lecce per aprire il cantiere Museo d’arte contemporanea che ospiterà le importanti opere d’arte realizzate per la Fòcara dagli artisti di fama internazionale Jannis Kounellis, Hidetoshi Nagasawa, Daniel Buren, Sislej Xhafa, H.H.Lim, Mimmo Paladino, Ugo Nespolo e Gianfranco Baruchello.



Il cantiere sarà aperto durante i giorni del fuoco con l’esposizione a Palazzo Baronale dal 16 al 19 gennaio.



“La mostra restituisce uno spaccato sulla ricerca artistica compiuta a Novoli negli ultimi 15 anni attraverso le opere di grandi artisti contemporanei, spiega il presidente dell’Accademia Belle Arti di Lecce Luigi Puzzovio. Scultura, pittura, fotografia, disegno e installazione che insieme costituiscono un percorso attraversato da temi quali il rapporto tra l’immaginario naturale e quello culturale, la tensione tra figurazione e astrazione, tra parole e gesti, tra spazio e architettura contadina, i meccanismi della visione e della rappresentazione della Fòcara. Un patrimonio artistico che va valorizzato e che rappresenta la base per il progetto del museo di arte contemporanea nel cuore della valle del negroamaro”.



Il cantiere nasce grazie al protocollo d’intesa siglato tra Comune di Novoli e Accademia di Belle Arti di Lecce che prevede inoltre la premiazione, con borse di studio, degli studenti dell’ultimo anno che esporranno a Novoli il percorso creativo realizzato per i giorni del fuoco. “La sinergia con l’Accademia permetterà di creare qualcosa di concreto, aggiunge il sindaco Marco De Luca. Il cantiere è la prima fase di un laboratorio di idee che vedrà protagonisti i giovani artisti”.



Ricco il programma degli eventi legati alla Fòcara.

Si parte con Fòcara Festival che ospiterà, il 17 gennaio, il concerto della band Nidi d’Arac, il gruppo musicale salentino che porterà sul palco le ultime tendenze tra afrobeat e afrotrap, le canzoni del Sud Italia e l’immancabile pizzica elettronica.



Festa a ritmo di pizzica il 18 gennaio con i gruppi di riproposta popolare: Grippo Folk 2000, I scianari, Fabbrica Folk e Taranta Arneo. E sempre sabato 18 gennaio serata dedicata ai giovanissimi nel nuovissimo spazio tenda con i Dj di Radionorba.



Il 15 gennaio al teatro comunale ospite di Fòcara Off lo spettacolo dedicato a Franco Califano con Claudia Gerini & Solis String Quartet dal titolo “Qualche estate fa. Vita, poesia e musica”. Il testo di Sefano Valanzuolo, per sfuggire al tentativo di riproporre stereotipi dongiovanneschi e sottrarsi ai pericoli del raffronto col modello originale, è interamente declinato al femminile. Si susseguono nove quadri narrati da altrettante voci di donne diverse: personaggi soprattutto di fantasia che raccontano aspetti e storie riferibili, nella realtà, all’uomo e all’artista. Ogni quadro culmina in una canzone di Califano e la musica si pone come didascalia al racconto. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficienza alla Caritas.













Si rinnova nei giorni del fuoco anche l’appuntamento con Incipit festival letterario che ospiterà la cerimonia di premiazione del Nabokov, il premio che sarà conferito a Pino Scaccia inviato del Tg1.



Al teatro comunale torna Fòcara Comix con Lele Vianello, noto fumettista e disegnatore di Corto Maltese. Fòcara Arte ospiterà la mostra di immagini sacre del Patrono Sant’Antonio Abate provenienti dal British Museum riguardanti le riproduzioni di acque forti del 1400 e del 1500. Al illustrare il catalogo il critico d’arte Lucio Galante. A Novoli anche le opere di Daniela Chionna: artista italiana di design e arte contemporanea. Dal 1989 ha approfondito e sperimentato, direttamente nelle botteghe artigiane e nelle officine del design, tecniche di lavorazione dei materiali con cui opera, realizzando mobili/scultura dalla forte valenza evocativa. Coinvolgerà le scuole del paese la mostra itinerante dal titolo “La razza nemica. La propaganda antisemita nazista e fascista” a cura dell’Associazione di Promozione Sociale “Nova Liber Ars” e “Fucina Sociale”. Il concorso aperto agli studenti avrà come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e artistico-letterario sul tema della Shoah. La mostra è costituita da 37 pannelli realizzati dagli storici della Fondazione Museo della Shoah di Roma.



Il Comune di Novoli continua nell’edizione 2020 a promuovere il progetto Fòcara Food allo scopo di valorizzare le risorse agroalimentari pugliesi. Con il coordinamento di Confindustria Puglia-filiera agroalimentare, sarà allestito un villaggio composto da 4 padiglioni che offriranno prodotti tipici regionali e appuntamenti di show coking. Ospite d’eccezione Simone Rugiati, chef e conduttore televiso chiamato a presiedere la giuria che premierà i piatti dei giovani steudenti ispirati alla Focara. Non solo cibo locale ma anche bevande a chilometro zero, come la birra artigianale del birrificio “Birra Salento” che omaggerà la cultura contadina con una nuova birra appositamente confezionata: Birra Fòcara 2020.



Sarà una Fòcara green grazie alla collaborazione con i vivaisti di Leverano che abbelliranno tutti i luoghi del fuoco con petali e boccioli e colorate creazioni floreali. Il tema dell’ambiente è al centro degli approfondimenti tematici e vedrà il confronto tra gli imprenditori del settore nella sezione Fòcara Energy Free.

La Fòcara di Novoli è un progetto sostenuto da Comune di Novoli, Regione Puglia, Unione dei Comuni del Nord Salento, Consorzio Valle della Cupa, Provincia di Lecce.