Maglie (Lecce) - Una domenica con una iniziativa di eccellenza per il podismo nella provincia. 21/12/2019 Due importanti avvenimenti organizzati dalla Podistica Magliese in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Lecce con il patrocinio del Comune di Maglie e della Fondazione Capece per domenica 22 dicembre pv. con il “1° Gran Gala del Podismo Pugliese” e con l’atto finale del progetto provinciale “Salento Tour 2019”, quello delle premiazioni dei vincitori che durante tutto l’arco dell’anno si sono sfidati nelle 15 gare che compongono il progetto.



Il “1° Gran Gala del Podismo Pugliese” è una gara podistica riservata solo ad atleti “élite”, che si sono distinti durante l’anno conseguendo determinati minimi stabiliti nel regolamento. La manifestazione, vedrà la partecipazione quindi di tutti i migliori atleti della Puglia, che per la prima volta in assoluto, si sfideranno su strada, per stabilire l’atleta Over the Top del 2019. E’ la prima volta infatti, che in Italia, viene organizzato un evento del genere, molto legato al territorio, la partecipazione infatti è riservata solo ed esclusivamente, ad atleti pugliesi, che abbiano scelto di continuare a vestire le maglie delle società pugliesi, questo per premiare gli sforzi delle piccole realtà come la società organizzatrice, che con tanti sacrifici porta avanti un vivaio di ragazzi nell’atletica leggera, per poi vederli “emigrare“ per mancanza di strutture sportive idonee per farli crescere.



Nell’ambito della stessa manifestazione poi si svolgerà anche il “1° trofeo delle province”, che, verrà assegnato tenendo conto dei migliori tre tempi ottenuti dagli atleti di ogni provincia di appartenenza. Una sorta di Champions League del podismo regionale insomma. Questa prima edizione, organizzata in soli venti giorni, è stata accolta con grande entusiasmo nell’ambiente e potrà contare nella presenza di campioni del calibro di Caliandro, Palumbo, Bergamo e Pezzuto nel campo maschile e Grasso, Madaghiele, Boellis, Conte e tante altre nel campo femminile. Una gara quindi di qualità, rappresentativa di un movimento, quello podistico, che ha numeri importanti sia nella nostra provincia che in tutta Italia, un mondo, quello dell’atletica leggera, che conta più tesserati di qualsiasi altra disciplina sportiva, ma purtroppo bistrattato e senza la necessaria attenzione verso l’impiantistica che permetterebbe di fare il salto di qualità ai tanti appassionati di questo sport. Al termine della manifestazione seguiranno le premiazioni sia della gara che quelle del Salento Tour, alla presenza delle maggiori cariche Federali pugliesi, il Presidente Regionale della Fidal Giacomo Leone (già vincitore della Maratona di New York) e i Presidenti Provinciali.



Tutto pronto quindi per vivere una grande giornata di sport a Maglie domenica 22 a partire dalle ore 9.00 in via F.lli Piccinno con la gara e a seguire poi nella Sala Pastorale della Madonna Addolorata in via XXIV Maggio per le premiazioni.