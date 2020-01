5 6 gennaio - GiraVolta con i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi 05/01/2020 Soggetto attuatore AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica



Titolo del progetto GiraVolta Laboratorio OLTRE I CONFINI III



Duplice progetto Performance di teatro danza e factual TV



Idea di progetto Vito Alfarano



Regia Sara Bevilacqua e Vito Alfarano



Coreografia Vito Alfarano e Cassandra Bianco



Testi, drammaturgia e sceneggiatura Marcello Biscosi



Performer Claudio, Giovanni, Vincenzo



Tutor Tekemaya



Riprese e montaggio Domenico Greco



Foto di scena Dario Discanno



Costumi Silvio De Vito realizzati con il corso di sartoria della Coop. Soc. Artemide



Make Up Tekemaya Valentina Buonsante



Periodo svolgimento ottobre - gennaio 2019/20 3 incontri settimanali da 3h



Luogo e sede laboratorio Brindisi - Casa Circondariale di Brindisi



Performance Teatro Kopò - Brindisi 5 – 6 gennaio 2020 Spettacoli ore 17 e 21



Descrizione del progetto e finalità





GiraVolta, etimologicamente è composto da due verbi: girare e voltare. La giravolta è mezzo giro che una persona compie su sé stessa, per allontanarsi da un luogo o per cambiare direzione (es. fece una giravolta e ci piantò in asso) oppure, in senso figurato, improvviso mutamento d’animo, d’opinione, di programma, ecc. Nel caso specifico, quindi, GiraVolta è un laboratorio artistico rivolto a 3 detenuti della Casa Circondariale di Brindisi.



GiraVolta è un duplice progetto laboratoriale di danza e teatro che porterà alla realizzazione di una performance live e di un video factual TV. La performance debutterà il 5 e 6 gennaio 2020 al Teatro Kopò per il festival BRINDISI PERFORMING ARTS organizzato dalla AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano. Il factual TV sarà trasmesso da emittenti televisive e descriverà l’attività laboratoriale, ma principalmente, sarà utile a divulgare maggiormente il messaggio che si vuole dare. I factual TV hanno sostituito i reality TV. Nel docu factual lo spettatore si identifica soprattutto nei partecipanti: persone comuni che cercano semplicemente di migliorarsi!



Il segreto di questo format? Sicuramente la trasformazione: le esperienze vissute producono dei cambiamenti nei partecipanti rendendo evidente la differenza tra prima e dopo. E’ uno sviluppo narrativo semplice, intuitivo e molto potente. Lo spettatore sa che dai factual riceverà consigli e suggerimenti, avendo l’impressione di utilizzare il proprio tempo in maniera costruttiva, nonostante sia seduto davanti alla tv. GiraVolta parla di identità, quella spesso colpita da pregiudizi così come spesso succede anche per i detenuti.



Cosa c’è di meglio nella vita di trattare un argomento serio con leggerezza, un tocco di follia, sdrammatizzando e ironizzando su se stessi per arrivare poi all’essenza e alla poesia che acquistano di conseguenza ancora più valore e significato? In che modo ci si può mettere a nudo senza denudarsi fisicamente? Cosa rende unico il protagonista di una performance e di conseguenza della sua stessa vita? Il “coraggio”.



Per quanto possiamo essere capaci, abili ed intelligenti abbiamo bisogno di essere coraggiosi per affrontare con autentica determinazione le situazioni dure ed impreviste che la vita ci pone davanti. Pertanto avere coraggio non significa non provare paure ma significa essere pienamente consapevoli della paura ed avere la forza d’animo per affrontarla.



Finalità del progetto



La società tende sempre a catalogare, ghettizzare, a incasellare. Tende sempre a includerti in una categoria di razza, di persona, di carattere. GiraVolta vuole dare una svolta a come la società ti vede, a come è la tua immagine nei confronti della società, seguendo regole, convenzioni, quello che si deve fare e non fare, quello che è buona abitudine fare; poi c’è un’altra parte della sfera, cioè quello che tu sei veramente e quando decidi oppure quando semplicemente accade dettato dal fato. Può essere un caso, oppure può essere scelto, deciso, oppure può essere un gesto assolutamente voluto : l’autoaffermazione di sè stessi che viene di solito anche con una botta di coraggio che l’individuo prende per poter affermare se stesso anche attraverso le proprie fragilità (che tende a nascondere) e le condizioni sociali in cui ci si trova (motivo di pregiudizio per la società). Una performance alla riconquista del proprio IO con il coraggio di urlare dicendo chi si è.



GiraVolta, arriva all’essenza del proprio essere, prendendo con coraggio ispirazione dal mondo dei “Drag Queen”, un termine inglese per definire attori o cantanti (detti Drag singer) che si esibiscono in canti, imitazioni, cabaret e balli, indossando trucco e abiti femminili. Quella della Drug Queen è spesso una figura criticata perché vista come una forma di esibizionismo. Ma …. chi c’è realmente dietro la figura di una Drag Queen? Una persona comune che lavora in ufficio, in banca o fa l’operaio, una persona che ha dei valori e principi, una persona che vive emozioni e prova sentimenti, una persona che come tutti vive e cerca di superare quei problemi che la vita ci riserva. Sbagliato pensare che una Drag Queen sia solo quindi un esibizionista senza senso? Assolutamente si. Tanti sono ostaggi e prigionieri dei loro stessi problemi e subire una trasformazione di identità, indossando una maschera, li rende liberi, spensierati e evadono dalla quotidianità.



Perché parlare quindi dell’identità di un detenuto partendo dalla figura della Drag Queen?





La Drag Queen maschera la propria identità, da una parte colpita da pregiudizi da parte della società, dall’altra mette curiosità nel scoprire chi c’è dietro quel travestimento. Una persona che nel momento della performance si alleggerisce dal peso dei problemi quotidiani senza aver timore di mostrare un lato della sua personalità. Un detenuto per motivi differenti è anch’esso colpito da pregiudizi da parte della società, per questo motivo una volta libero fa fatica ad acquistare la fiducia dal mondo esterno. Dare al detenuto la possibilità di essere protagonista di una performance evadendo dalla reclusione immedesimandosi in un personaggio completamente distante dalla propria personalità. Obiettivi



Lo scopo è quello di cercare di abbattere quei pregiudizi attraverso la conoscenza. Chi è un detenuto? Una persona che ha commesso un reato e che sta giustamente scontando una pena e che, una volta fuori, ha il diritto di vivere una vita come tutti. GiraVolta non vuole accentuare le sue colpe, soffermandosi a parlare dei reati commessi, il teatro è pieno di performance e la tv di trasmissioni che fanno questo, ma vuole dare una vera e propria “svolta” alla presentazione di essi. Perché, quindi, non farlo con un tocco di originalità, follia e autoironia, partendo da ciò che non si è (pregiudizio) per arrivare a svelare man mano chi è la persona dietro quel personaggio che in un modo o nell’altro dona un sorriso iniziale? Un detenuto Drag Queen? “Non ci credo” Questa sarebbe la risposta di chiunque. Un detenuto è un uomo forte non accetterebbe mai di indossare i panni di una donna. Tutto ciò aumenterebbe la curiosità di vedere la performance e di conseguenza, punto a favore del progetto, farebbe conoscere il detenuto che, in seguito ad un laboratorio di scrittura, parlerà di sé: della famiglia, del lavoro, degli amici, di qualsiasi argomento che accomuna l’essere umano. Man mano il detenuto toglierà un elemento del costume del proprio personaggio sino a rimanere l’essenza, l’anima. Ogni uomo ha dentro di sé qualcosa che lo rende speciale, così come lo saranno alla fine i nostri detenuti/protagonisti.



GiraVolta, attraverso il factual TV a puntate, darà la possibilità ai telespettatori di affezionarsi al detenuto. Tekemaya, Drag Queen affermata e nota per essere una finalista di “The Voice of Italy” sotto la guida di Al Bano Carrisi, darà il proprio contributo a perfezionare la performance dando i giusti suggerimenti ai detenuti performer. Ci si augura, altresì, che testimonial del mondo della musica, dello spettacolo e della società civile possano prendere parte al progetto con una loro presenza nella Casa Circondariale per farsi intervistare dai protagonisti del laboratorio perché possano essere incoraggiati e appassionarsi al ruolo. Saranno invitati a partecipare al laboratorio persone che sono state vittima di pregiudizio e discriminati per la disabilità (Anna Rita Mellone, scrittrice – attrice con morbo di Willson), per l’essere immigrati (Nswagga, cantante Africano) e per l’orientamento sessuale (Eleonora Magnifico performer transgender e madrina del Gay Pride Puglia).



Il laboratorio OLTRE I CONFINI ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti gli strumenti di socializzazione per una nuova riscoperta del sé e della relazione con gli altri, attraverso la conoscenza e la pratica di discipline artistiche seguendo uno specifico percorso formativo. L’Arte nel sociale, guidata da una corretta metodologia artistica, crea quelle premesse e quegli stimoli per una autoanalisi, arricchendo la rivalorizzazione della persona.





Ospiti del percorso laboratoriale saranno gli artisti Eleonora Magnifico – cantante, Annarita Melone – performer/scrittrice, Nswagga – cantante, che parleranno di identità sessuale, disabilità e integrazione.